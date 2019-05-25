全民瘋健走　桃園3行政區健走活動逾萬名民眾參加

▲桃園健走活動多，日內逾萬名民眾參加。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

參加健走有益健康，又可拿好康！桃園大溪、觀音、大園三區，25日同步展開健走活動，共吸引逾萬人參加。大溪區健走活動於山豬湖自然生態公園舉行，觀音區則舉辦「全民健走暨趣味競賽」，大園區由市府衛生局舉辦「無菸家園」健走，2020立委參選人趙正宇、陳學聖、吳志揚、黃世杰也到場參加，爭取選民支持。

另外，桃園市議長路跑盃，則於5月26日上午5點於桃園青埔棒球場舉行，同樣吸引數千民眾報名參加。

▲桃園議長路跑盃活動，526開跑。（圖／擷取自朱真儀臉書）▼大園區「大步來健走，無菸的家園」健走活動。（圖／桃園市政府提供）

由大溪區公所舉辦以「大步健走，溪畔同遊」為主題的全民健走活動，路線全長約5.5公里，沿途經過大漢溪順水右岸的李騰芳古宅、山豬湖自然生態公園以及月眉休閒農業區等景點。該活動原限6000名額報名，因有參加禮及完走禮，以及豐富摸彩禮，受理網站報名不到20分鐘竟額滿，市長鄭文燦應在地市議員李柏坊、陳治文建言，今天增加1500名現場報名名額。

觀音區全民健走暨趣味競賽，於崙坪國小舉行，健走行經「崙坪地景文化公園」。區長洪清淵指出，這裡曾舉辦「2017年桃園地景藝術節」及「2019桃園國際雕塑創作展，現場留有以漂流木、大理石、金屬、泥土、稻梗製作的聲波、電波、波紋等圖像雕塑作品，民眾於健行途中也可好好欣賞「崙坪地景文化公園」獨特的地景藝術。

於大園區大興高中舉辦的「大步來健走，無菸的家園」健走活動，衛生局表示，依據國健署資料顯示，我國成人吸菸率10年間從21.9%下降至13.0%，降幅達4成，市府以劃設無菸公園、無菸場所等無菸區，裁罰於無菸區吸菸者1萬元罰鍰及培養正確的健康教育觀念等方式，營造健康的無菸環境。