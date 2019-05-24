桃園里民活動中心將統一由區公所管理　上網也可租借

▲市議員簡智翔，要求市府於里民活動中心場館，應統一管理。（圖／市議會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市里民活動中心無法上網租借，且多半做為老人活動使用？市議員簡智翔24日市政總質詢，要求市府於里民活動中心場館設施，應公開上網讓民眾租借。市長鄭文燦表示，考量目前部分場館管轄單位不同，市府正在推動民政、社政場館合一為市民活動中心，統一由區公所管理，後續將開放民眾上網租借市民活動中心場館設施。

簡智翔指出，各區所分佈在各里的里民活動中心，管理單位不一且無法上網租借，要求市府重視。民政局長湯蕙禎表示，民政局近日已邀集社會局、區公所等代表，協商里集會所、社區活動中心，整合統一名稱為「市民活動中心」，目前已達成共識，包括刪除原先市民申請使用場館時需繳保證金之制度，待完成相關法規修正作業，可加速完善線上申請借用制度。

▲簡智翔關心里民活動中心場館的管理、租借。▼簡智翔提出開放在桃園就業的民眾也能申請市民卡。（圖／市議會提供）

鄭文燦強調，里民活動中心目前有的是里長管，有的給社區發展協會管理，管轄單位不同，將來的管理權會集中在各區公所，也要求民政局在收回原管理單位權利前，進行溝通過程要慎密，各區公所要把管理的責任承擔起來；等第一階段的統一管理做好，即進行建置第二階段的場館使用申請辦法。

另外，簡智翔也提出開放在桃園就業的民眾也能申請市民卡等事項質詢。