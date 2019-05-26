2歲童「5樓吊著」墜落！下班男徒手抱住被砸暈　家屬：一輩子把他當親人

大陸中心／綜合報導

新疆伊寧市一名28歲男子見一名2歲男童從5樓墜落，他想都沒想直接徒手抱住，結果立刻被砸暈，所幸經送醫後兩人都無大礙。正義男說，自己也是爸爸，看到男童沒事，「我心裡高興」。男童家人則說，孩子13公斤重，會一輩子把救命男當親人。

▲托尼可衝上前要抱住墜樓的男童。（圖／翻攝《小天視頻》）

陸媒報導，事發於23日深夜9時半，當時28歲的小伙托尼可•吐爾干別克下班，剛回到伊寧市開發區仁和花園小區，他在車上聽見周圍群眾呼喊「有孩子在5樓窗戶上趴著」 ，他立即打開車門上前觀察；就在這時，年僅2歲7個月的男童開始從5樓窗口落下。

▲▼托尼可接到男童後被砸暈。（圖／翻攝《小天視頻》）

關鍵時刻，托尼可三步併兩步衝上前去，徒手去接正在向下墜落的孩子，他被砸暈倒地；孩子經過緩衝後摔到了一旁，所幸兩人送醫後都無大礙。

「我也有個孩子」，托尼可回憶事發經過，他說，停好車後在車內坐一會，「看到外面有人叫，那些叫的人都往上面看，剛好看到一個孩子就在5樓吊著。我剛看到不到幾秒，孩子就往下掉，我也沒想就直接衝過去，後面我也不知道，我也被砸暈了。」他說，看到孩子好好的沒事，他也很高興。男童家屬感激地說，「我們家孩子13公斤重呢，托尼可救了孩子一命，我們會一輩子把他當親人。」

伊犁州友誼醫院骨二科醫生李文強介紹，2歲小孩從5樓摔下來，如果下面沒有防護，即便沒有死亡也會出現很嚴重的高處墜落傷；如果下面有人接，接的人有很大危險，高處掉落下來，重力加速度非常大，接的過程中會存在很大風險，萬幸的是兩人生命體徵均表現良好。

▼男童奇蹟撿回一命。（圖／翻攝《小天視頻》）

▼托尼可說自己也是爸爸，看到男童沒事很開心。（圖／翻攝《小天視頻》）

▼鄰里都大讚救人的托尼可。（圖／翻攝《智慧伊寧手機台》）

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