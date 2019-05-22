每月6.8萬！　醫生爆料整間醫院收回扣「連自己也是」　

▲海南醫生檢舉收回扣情形的實名舉報書。（圖／澎湃新聞）



大陸中心／綜合報導

海南萬寧市和樂中心衛生院的華醫生（化名）日前舉報，包括自己在內，整間醫院都存在醫生收藥商回扣的情況，價格是進藥量的10到15％！甚至有同事一個月收了約1.5萬元人民幣（約新台幣6.8萬元）。他提到，院內管理階層對此情況視而不見，甚至參與其中，這次實名舉報是為了「淨化衛生院的行醫環境」。

據《澎湃新聞》報導，華醫生說明，從2014年來到該院工作後，就發現了院內普遍存在收回扣的行為，「（自己）每個月有1、2000元（人民幣，以下同）」。他說明，自己每個月的工資與獎金等薪酬約為6000到6500元。

華醫生稱，除了他以外，還有10多位同事也有收回扣，且「醫院領導階層是知情的」，只是沒有舉報，「因為這個東西，一邊是工作同事，一邊是院長，我作為一個職工受到的壓力，那是可想而知的。」

▼華醫生提出的收回證明，左一為藥品名、左二為「開一盒藥能收的回扣金額」，左三為數量，左四為回扣總額。（圖／澎湃新聞）



談到舉報的動機，華醫生強調，自己在思想上發生了轉變，願意配合相關單位調查，也能夠接受任何處分，包括退回自己收取的回扣，「為了淨化醫院內的行醫環境，給社會一個應有的公道，是我的初衷。」

華醫生表示，舉報這件事情時，他的內心十分糾結，也面臨到外部很大的壓力；日前舉行院務會議時，院長對這件事進行責罵，甚至以「停工、調職、停止開立處方簽的權利」等處分威脅，「這個東西是人家給我的，又不是我自己索要的。再一個就是說，這個東西要得罪人，人心都是肉長的，時間長了內心也挺糾結。」

對於醫生吃回扣的情況，萬寧市衛健委聲稱，目前已成立專案小組進行調查；專案負責人提到，舉報時正好遇上機構改革，因此還需要時間進行調查，「黨組決定等人員到齊後再處理。我是5月14日到任的，領導就把此事交由我處理。」