媽媽廁所上到一半...後方炙熱眼神盯著看　她背脊秒發涼！網笑：進擊小人

▲媽媽上廁所，突然背脊發涼，轉頭一看差點被嚇死。（圖／網友提供）

突發中心／綜合報導

小孩常常到了一個階段就會黏媽媽黏得緊緊的，就連上廁所、洗澡都不會放過，一名媽媽25日上午起床上廁所順便刷牙洗臉，突然聽到後方有怪聲，轉身一看，兒子竟趴在門上的通風口，透過縫隙直盯著她看，讓她無奈的說「一大早，你娘被你嚇個半死」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》貼出兩張照片寫道，「一大早，你娘被你嚇個半死~~」，透過畫面可以看到，原PO的兒子趴在浴室門的通風口外，大大的眼睛透過隙縫直盯著原PO看。

原PO向《ETtoday新聞雲》記者表示，兒子現在1歲半，非常黏人，拍下畫面的當時她正在上廁所，順便刷牙洗臉，因怕兒子進來搗亂，於是把門關起來，但沒想到，刷牙到一半，突然覺得頭皮發麻、背脊涼涼，門口還有些許動靜，「回頭一看....就那樣了」，最後還因為兒子在門口吵鬧，原PO只好妥協，「開門讓他進來參觀」。

▲原PO兒子趴在門上盯著她看，讓她嚇壞。（圖／網友提供）

畫面一出，不少網友笑翻，紛紛留言「進擊的小人」、「我也會嚇屎-……-」、「好愛孩子這種炙熱的眼神！當媽才有的福利！」、「這小孩前途無量」。

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