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獨／一顆鏡頭拍光胯下！正妹玩桌遊嚇到有陰影　老闆鬼扯：怕東西被偷

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記者陳豐德、邱中岳／台北報導

恐怖桌遊店！台北市一名C姓女子17日跟朋友到大同區的一家桌遊店同樂，如廁時她發現頭頂上方怪怪的，仔細一看竟裝有1個針孔攝影機，讓C女嚇得奪門而出質問老闆，並與友人直接到派出所提告，警方發現該監視器拍下當日數十人如廁過程，目前已有10多人提出告訴；綽號「老黑」的鄭姓老闆坦承是因好奇才偷拍，面對《ETtoday新聞雲》記者詢問，他只說：「不希望造成二次傷害，靜待司法調查。」

▲▼台北一家桌遊店爆發廁所偷拍案，老闆被逮到還鬼扯是怕東西被偷。（圖／記者陳豐德攝）

▲台北一家桌遊店爆發廁所偷拍案，老闆被逮到還鬼扯是怕東西被偷。（圖／記者陳豐德攝）

位在大同區緊靠北門的這家「OO門桌遊」店，從去年4月開始營運，主打會員只需100元就能暢玩桌遊一整天，店內還提供WIFI、NS、PS4主機及相關設備的遊玩聚會空間；臉書上有31人評分為滿分5顆星，Google上更有4.6分的高評價，去過的人說「有很多款桌遊，老闆也很有趣」、「老闆人很好、親切」、「這樣佛心店家現在難找囉」等評語。

▼偷拍曝光後平日下午桌遊店內空無一人。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼台北一家桌遊店爆發廁所偷拍案，老闆被逮到還鬼扯是怕東西被偷。（圖／記者陳豐德攝）

不料這佛心價格及「淑女免費日」，竟成了店長誘拐女性顧客上門的陷阱。一名年約20歲的C姓女子17日到該桌遊店遊玩，晚間6時許到廁所小解時，發現就在馬桶後上方裝有一個針孔攝影機，自己如廁的舉動都被拍下，她氣得質問店長老黑，沒想到老闆還一度辯解「裝監視器是怕桌遊被偷」，讓C女氣得跟朋友到一旁的派出所提告妨害秘密。

警方獲報後隨即傳喚在店內30歲的鄭姓老闆到案，並檢視針孔攝影機內的影像，發現攝錄的時間為報案前的24小時，並有拍到數十位顧客的如廁畫面，老闆坦承攝影機是自己裝設的，且對於偷拍一事坦承犯行，警方訊後依照妨害秘密罪嫌將他函送法辦，並陸續接獲10多名男、女被害者到派出所提告。

而鄭姓老闆也在自己經營的LINE群中向顧客道歉：「我因為自己的好奇心，做了無法彌補的錯事，我對不起大家。不奢求原諒，還是要為自己的行為道歉，我願意當面向受害者下跪道歉。後續被害者採取什麼行動我都接受，我辜負了大家對我的信任，我對不起各位，我之後會離開桌遊圈，為自己的行為負責。」

▼桌遊店老闆在群組內向被害人致歉，表示會離開桌遊圈。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼台北一家桌遊店爆發廁所偷拍案，老闆被逮到還鬼扯是怕東西被偷。（圖／記者陳豐德翻攝）

《ETtoday新聞雲》記者走訪這家桌遊店，在下午離峰時間內店內空無一人，涉嫌偷拍如廁的鄭姓老闆獨自一人蹲在店外抽菸，顯得萬分落寞；面對記者詢問，他表示「不想造成被害人二次傷害，現在在偵查階段就靜待調查。」記者詢問他為何要架攝監視器老闆則不願回應，從頭到尾都坐在櫃檯連頭都沒抬。

事情曝光後，有被害人直接在臉書粉絲團「靠北桌遊2.0」匿名投稿說：「在XX門桌遊店玩，上廁所被偷拍，覺得很噁心變態，老闆說裝監視器是怕桌遊被偷。」而此事也迅速在桌遊圈中傳開，一名正妹桌友直說「如果偷拍很久的話，那我很有可能也是受害者了」，還有人說「原來一天一百塊附帶被偷拍，之前就一直在想怎ㄇ可以這ㄇ便宜」。

桌上遊戲簡稱為桌遊，又稱為不插電遊戲，是針對如卡片遊戲、圖板遊戲、骰牌遊戲，以及其他在桌邊或任何由數名玩家面對面於同一空間玩的遊戲的泛稱 ，多數會使用圖板、紙卡、骰子、微縮模型、籌碼、沙漏、繪圖紙筆或其他特殊情境道具。

▼老闆獨自一人落寞在店外抽菸。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼台北一家桌遊店爆發廁所偷拍案，老闆被逮到還鬼扯是怕東西被偷。（圖／記者陳豐德攝）

▼被害人表示老闆被抓到後還辯稱是怕東西被偷。（圖／翻攝自靠北桌遊）

▲▼台北一家桌遊店爆發廁所偷拍案，老闆被逮到還鬼扯是怕東西被偷。（圖／記者陳豐德翻攝）

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關鍵字：台北,桌遊,傳送門,廁所,偷拍,針孔,大同,北門

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