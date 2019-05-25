男老闆帶2女員工住摩鐵　車沒熄火「一氧化碳中毒」昏迷

突發中心／綜合報導

宜蘭羅東一間汽車旅館發生一氧化碳中毒意外，1男2女及1男童被旅館人員發現倒在房中沒有意識，警消人員獲報後趕抵現場緊急將4人送醫，而初步調查，男子是帶著2名女員工到宜蘭遊玩，疑似為了省錢及避嫌，男子1人獨自睡在一樓車上，兒子與2名女子睡在二樓房間，疑似怕熱打開冷氣才導致意外。

▲王男帶著員工及兒子到宜蘭旅遊，卻因車沒熄火導致一氧化炭中毒，4人昏迷搶救中。（圖／宜蘭縣消防局提供）

宜蘭縣消防局表示，25日清晨接獲旅館人員通報，1名王姓男子帶著2名蒙古籍女子及1名9歲男童在凌晨3點入房休息，原定早上6點30分退房但卻未辦理，電話通知也未接通，前往查看後發現4名房客皆已昏迷，但還有呼吸脈搏。

▲男童被發現昏迷倒臥地板。（圖／宜蘭縣消防局提供）

旅館人員指出，打開房門後聞到濃濃的汽車廢氣味，停在樓下的汽車也未熄火，王男倒臥在駕駛座上，2名外籍女性倒臥在2樓房間內，男童則是躺在地上，以為4人想不開輕生，嚇得趕緊報警。

警消獲報後趕抵現場，緊急將2名女子送往羅東聖母醫院，王男及男童則送往羅東博愛醫院。經搶救後，男童意識清醒，王男則插管治療中，而目前仍未聯繫上其家屬，警方目前正積極協助中。

▲旅館人員發現4人昏迷房內，嚇得趕緊報警將4人送醫。（圖／突發中心翻攝）

初步調查，王男從事OK便利商店冷凍物流業，2名蒙古籍女子是王男員工，25日他帶兒子和員工來宜蘭玩，為了避嫌，他獨自1人睡在一樓車上，兒子跟2女睡在二樓房間，疑似因車內悶熱，王男發動車輛開啟冷氣，再加上二樓房門沒關，才釀成意外！