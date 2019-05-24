女友同意給信用卡花用　小白臉竟偷辦第3張盜刷

▲男子盜辦女友信用卡欠錢遭判刑，躲藏快5年遭警方逮獲。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

真是不知感恩！曾姓男子因缺錢花用，其女友同意辦2張信用卡供他使用，他卻拿著雙證件，再去辦另一張信用卡，盜刷14萬餘元，女友氣炸提告及分手。曾男遭判刑卻未如期報到，為照顧家中二老，躲藏快5年仍遭警方逮獲。雖然家屬苦肉計哀求，但警方仍須依法行事，將他送辦。

第三警分局立德派出所５月初清查轄區內通緝犯，鎖定一名遭通緝的44歲曾姓男子。經多次到他位於東區的住家查訪，家屬卻稱他都沒住家裏沒回來。員警多方查證後，確認曾男確實有出入該處，同月10日下午前往埋伏，發現曾男正要外出，立刻上前逮捕。

曾男父母得知兒子被抓，立刻使出苦肉計，向警方哀求放他們全家一馬，並說，兒子是家裡唯一經濟支柱，家中2老1小2都靠他一人照顧，如果他進去服刑，要怎麼生活下去。

警方調查，曾男2013年間與王姓女友交往期間，請女友辦信用卡供他生活花用，女友同意他，交付雙證件讓他辦指定2家信用卡。曾男竟心生歹念，多申請一張其他家信用卡，並盜刷14萬多元。女友發現後憤而提告並分手，曾男因此遭法院依偽造文書罪判處1年4月徒刑定讞。卻因放不下家人，不去報到入監，2014年遭通緝，只能四處躲藏，一躲就躲了快5年。

雖然曾男年邁父母求情，但警方必須依法行事，仍依法將他移送地檢署歸案，入監服刑。

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