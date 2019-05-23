陽明公園蔣介石銅像遭斬首欲當尿壺用　獨派人士判刑

▲蔣介石銅像遭斬首。（圖／取自臉書／台灣建國工程隊）

記者吳銘峯／台北報導

台灣建國工程隊成員郭志剛，2017年4月晚間9時許，攜帶菜刀、鋸條、榔頭等物品，進入北投陽明公園內，將蔣介石的銅像斬首，並持蔣介石銅像人頭拍照，而後開車帶走，被捕後還供稱，要將銅像頭當尿壺使用。一審法院將他判刑8月，案經上訴，二審高等法院審酌他犯案後將銅像頭還給市政府，又願意賠償市府積極和解，二審改判他6月，可上訴。

判決指出，本案發生於2017年4月21日，晚間9時許，郭男駕車到北投陽明公園前停妥，並進入公園到辛亥光復樓前之蔣介石銅像前，郭男頭戴安全帽，手持前端綁有菜刀、長約1.5公尺的竹竿，作勢揮砍銅像，並予以拍照後，以鋸條將銅像頭鋸下後，再拍照留念。凌晨3點半左右，郭男將犯案的菜刀、鋸條、榔頭以及銅像的頭，放進汽車後座後離去。

台北市政府路燈公園管理處報請轄區警方偵辦，檢警單位鎖定郭男，4天候將他約談到案。郭男到案後坦承犯案，並供稱：「蔣介石的銅像頭部是臺灣重要的歷史文物，想要保留作為當日行為藝術的紀念，帶回去洩憤、洩恨之用，要帶回去當尿壺使用。」、「期待臺灣趕快獨立建國，建立二二八事件紀念館後，再捐贈出去供展示之用。」檢方認定他犯毀損、竊盜等罪，提起公訴。

一審法院認定他犯「加重竊盜罪」，判刑8月。案經上訴，高等法院二審審理時，郭男坦承犯行，歸還銅像頭，另外也願意與公園管理處和解。公園管理處表示，銅像需經特殊青銅焊接打磨、特殊青銅焊接五金、施工架搭設搬運等方式修復，需支出6萬元，但郭男認為金額太高，不願給付，雙方持續和解中。二審於23日宣判，高院仍認定他犯「加重竊盜罪」，考量他歸還銅像頭，又願意和解，因此減刑，改判有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

而郭男除犯本案外，2017年6月夥同林姓男子，持乙炔噴槍試圖將陽明山公園蔣介石銅像熔毀。另外2017年底，他潛入中正高中鋸斷蔣介石銅像頭部，並將銅像頭放置在中山南路、濟南路帳篷內，還在塑像身軀噴上「不移除不改名就砍頭」，一審遭判拘役70日。