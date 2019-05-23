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社會 社會焦點 保障人權

夫妻開車遇鬥毆開槍　車遭砸「淡定姐」一秒暴怒大譙五字經

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記者李忠憲／台中報導

一對夫妻深夜在大甲開車，當街遇到雙方人馬鬥毆還開槍，副駕的老婆原淡定叫老公快走，車遭砸後一秒暴怒大罵五字經及三字經，操台語稱「關我們什麼事」，停車報警，讓網友封為「淡定姐」。警方也立刻將鬥毆9人帶回，依社會秩序維護法全送辦。

▲▼大甲街頭9人鬥毆開槍，遭警方依社會秩序維護法送辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲夫妻開車巧遇街頭鬥毆，男子還當街開槍。（圖／翻攝臉書）

臉書社團「黑色豪門企業」22日PO上一段名為「台中尋仇」影片，一對開機車行的夫妻5月18日深夜11時，開車行經大甲區孔雀路時，巧遇雙方人馬當街打架。畫面中發現一名男子手拿著槍朝前方開，夫婦倆故做鎮定，坐副駕的老婆平穩地說「他們在打架，快走！」

▲▼大甲街頭9人鬥毆開槍，遭警方依社會秩序維護法送辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲夫妻開車路過，車窗竟遭鬥毆者丟木板凳砸破。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼大甲街頭9人鬥毆開槍，遭警方依社會秩序維護法送辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼大甲街頭9人鬥毆開槍，遭警方依社會秩序維護法送辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲警方查扣現場的槍枝，初驗無殺傷力。圖為同型槍。（圖／記者李忠憲翻攝）

結果車才開十幾公尺，就聽到玻璃碎裂聲音，原來駕駛座車窗竟遭人用木板凳砸破。老婆一聽大怒，台語直飆「XXX，OO」五字經，並說「跟我們什麼關係！」接著再飆三字經，直跟老公說，叫警察，接著將車停靠路邊報警。

網友紛紛留言表示，「看人家要開槍還一直開過去，不知道子彈沒長眼睛？」、「波及無辜民眾，太扯」、「看到開槍還很淡定的開過去」、「淡定姐」。但也有人歪樓稱，「老歌好聽」、「開車的有年歲了喔」、「求歌名」。當事人駕駛也留言說，感謝網友及警方關心。

大甲警分局大甲派出所表示，本案當時接獲民眾報案有打架，立即啟動快打，將現場涉案雙方合計9人全帶回調查，確認現場的槍為沒有殺傷力的玩具BB衝鋒槍。車輛毀損雙方已和解，鬥毆9人雙方都認識，只因細故看不順眼相約談判卻口角衝突。傷害部分暫時全不提告，但警詢後仍依社會秩序維護法將9人送辦。

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關鍵字：鬥毆,開槍,玩具槍,大甲

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