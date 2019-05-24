獨／賴清德訪日前入AIT　美方出考題：如何因應蔡英文「跛腳期」？

▲賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

有關民進黨「蔡賴之爭」，資深媒體人楊憲宏表示，美方相當關切，「美國友人」關心的一大重點是「盼望民進黨不要分裂」。親賴人士則透露，前行政院長賴清德曾在訪日前幾星期進入AIT，美方追問「若贏初選有一年跛腳期如何因應？」對此，AIT發言人孟雨荷未否認消息，僅表示沒有正式評論；據了解，美方在廣泛議題上會與許多相關人士會面但不會正式公開。

民進黨於去年九和一大選中大敗。據瞭解，美國在台協會（AIT）對明年2020的總統大選更是謹慎掌握，強化與各黨的接觸，由於現任總統蔡英位遭行政院前院長賴清德挑戰連任之路，而黨內初選之路也走得相當曲折，受到美方高度關切。

楊憲宏表示，美方的確關切民進黨初選，「盼望民進黨不要分裂」，他說，這位「美國友人」的身分及層級，不便透露，友人所提出的問題，「都是美國國務院想知道的答案」，他也指出，美方認為初選的民調方式很奇怪，「民進黨規定是互比，現在變成對比」，「因為美國都用互比，不用對比」。

美方關心2020大選，在蔡英文主政相對穩定，賴清德投入參選，投下不穩定因子下。親賴人士表示，賴清德在出訪日本前幾星期的某一個禮拜三，曾經進入AIT，美方當面追問，「如果你贏得初選，將面對將近一年的『跛腳期（lame duck)』，你有什麼因應方式？」賴清德回答美方，在美國也有許多是只擔任一任總統，而他也已經有策略跟因應辦法，在這段時間會請總統繼續專心國家政務。

對於賴清德入AIT一事，AIT發言人孟雨荷表示，對此沒有正式評論。不過，據了解，AIT在廣泛的議題上會與許多人會面，但通常不會正式公開與任何人見面或討論過哪些議題。

事實上，據涉外人士表示，不只AIT，包括美國及日本等國駐台官員都曾私下拜會賴清德，希望能了解民進黨初選發展。其中，日本駐台代表沼田幹夫當時曾出面邀約，與會者包含美國、澳洲等駐台官參加，與會者中有人表達對民進黨分裂的擔憂，憂心台灣近年相對穩定的外交局面會產生影響。

另外，涉外高層人士也證實，美方的確在賴清德登記初選後與他提及，目前蔡英文治理下的台灣局勢穩定，區域狀況也很安定，提醒賴清德現狀變動的高風險性。