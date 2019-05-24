卓榮泰沒收中執會遭批　陳水扁：特赦連署也被英菊聯手做掉

▲蔡英文、陳菊。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

民進黨中執會22日討論總統初選，會中黨主席卓榮泰突然宣布會議休息，隨後前行政院長賴清德直搗黨中央，並進入主席辦公室進行密室會商，提出「3個如果」新方案。蔡陣營批評，卓榮泰沒收中執會，偏袒賴清德。對此，前總統陳水扁24日表示，2年前86.5%黨代表連署特赦阿扁的案子在全代會被「封殺」，「被二位曾經是阿扁刻意栽培的英菊聯手作掉並沒收」。

▲卓榮泰突然暫停中執會，留下錯愕的中執委跟超過三千名收看網路直播的網友。（圖／記者屠惠剛攝）

總統蔡英文初選團隊發言人阮昭雄批評，眼看即將要有結論，但卓榮泰突然唸完預先準備好的稿子後中止會議、關掉直播，留下錯愕的中執委跟超過3千名收看網路直播的網友，也讓這次中執會無法決定初選的期程與方式，造成期程的延宕，這無異於沒收中執會，沒收民主機制。

▲蔡英文競選發言人阮昭雄。（資料照／記者陶本和攝）

對此，陳水扁24日在臉書表示，阮昭雄曾是卓榮泰多年栽培的助理，如今嗆卓榮泰沒收中執會，這讓他想起2年前的一段往事，當時民進黨黨員代表大會，有86.5%黨代表連署特赦他，但當時身兼黨主席的蔡英文，與身為大會程序召集人的陳菊直接做掉赦免案，讓他不禁感嘆「被二位曾經是阿扁刻意栽培的英菊聯手作掉並沒收，阿扁怨嘆也嘸路用！」