力挺！卓榮泰堅持民主初選制度　羅文嘉告白：我一定會陪你

▲羅文嘉，卓榮泰。（合成圖／記者徐斌慎、李毓康攝）



政治中心／綜合報導

民進黨主席卓榮泰22日主持中執會討論2020總統初選，但因蔡系人馬與賴系人馬各持己見，因此宣布回到原本的初選規定，卻遭外界質疑偏袒行政院前院長賴清德。對此，民進黨秘書長羅文嘉向卓榮泰告白，會陪他走完初選制度的過程，「因為有共同的民主信仰」。

羅文嘉表示有朋友問他，為什麼卓榮泰要那麼堅持初選制度，他回答，「你想看看，如果已經公告的比賽規則，在比賽進行中可以隨意更改，這個惡例一開，以後任何一次初選，只要掌握多數的人，都可以在初選進行中，指定修改對自己有利的部分，那還得了？」

但朋友也疑惑問，「可是這一次不一樣？難道我們不應該配合情勢變化做調整？」羅文嘉說，「每一次大家都可以說不一樣，每一次也都會有情勢變化，如果真的不得不要做變更時，也要有共識。共識建立，要有耐心，也要合理，不能只對自己有利，對別人不利。」

這樣的一段對話，讓羅文嘉反覆思考年輕時所堅持的價值，同時也領悟，年輕時堅持的價值，「我認為台灣的前途，應該由台灣人民決定，當然也是對民主程序與價值一樣的信仰。」

羅文嘉強調，「我相信我們都有這樣的信仰，所以我們才會聚在一起。」何況我們還要在敵人砲火下一起戰鬥，在泥濘壕溝裡一起扶持，在無邊無際的挫折與希望中，為我們的孩子全盤的奉獻挺住。風浪會讓我們一時昏昡，黑夜會讓我們一時迷惘，但不要放棄我們的基本信仰。

羅文嘉說，「我要為卓榮泰加油當你選擇向歷史與制度負責時我是感動的，當你選擇人煙稀少這條路時我一定會陪你的，其實不是因為你，是因為一樣的信仰。」