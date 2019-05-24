【廣編】逢甲夜市新美食！17道統一麵料理　臭豆腐混搭肉燥麵

【廣編】

圖、文／統一麵提供

還記得去年叫好又叫座，短短17天即銷售破萬份佳績的《肉燥香．料理大賞》嗎！今年將移師至台中舉辦，推出《肉燥香．料理大賞》限時聯名快閃活動，精選13間人氣店家，集結各路創意料理手法，以飄香48年的統一肉燥麵打造17道期間限定美味，活動自2019年5月24日起至6月9日止，以最熟悉的經典肉燥香、香翻整個逢甲夜市。

以顛覆想像的創意，研發出17道橫跨台式、泰式、日式等多樣風格料理，準備挑動消費者的味蕾。參與活動的13間人氣店家各自擁有大批擁護者。從「紅茶臭豆腐」開始，主打以紅茶菌種發酵，油炸出金黃酥脆的臭豆腐，內餡包裹著經典肉燥麵；還有在地人激推的好滋味-烤鴨夾餅，則將香酥脆皮烤鴨與香味四溢的肉燥麵巧妙結合；緊接著是具有美式靈魂的起司洋芋及牽絲肉捲（雞肉／牛肉），中西合併的衝擊組合，美味指數滿級分；最後一站走到深受學生族群推崇的激旨燒鳥、激旨串揚，獨家合作的3道統一麵料理運用日式火鍋、串燒及炸物的製作手法，創意程度讓人連聲讚嘆！

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當熟悉的肉燥再次飄香進夜市，熟悉的統一麵身影不只要收服饕客們挑嘴的味蕾，更將以濃厚的肉燥香氣奠定不容撼動的「百搭國民美味」地位。另外只要掃瞄活動QR code，秀出手機畫面中的美食地圖，即刻享有店家獨家的料理優惠，各道肉燥香創意料理每天限量僅100份，逛夜市大口吃新鮮貨。