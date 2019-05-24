　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【廣編】逢甲夜市新美食！17道統一麵料理　臭豆腐混搭肉燥麵

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

【廣編】

▲▼逢甲夜市新美食！17道統一麵料理　臭豆腐混搭肉燥麵（圖／統一麵提供）

圖、文／統一麵提供

還記得去年叫好又叫座，短短17天即銷售破萬份佳績的《肉燥香．料理大賞》嗎！今年將移師至台中舉辦，推出《肉燥香．料理大賞》限時聯名快閃活動，精選13間人氣店家，集結各路創意料理手法，以飄香48年的統一肉燥麵打造17道期間限定美味，活動自2019年5月24日起至6月9日止，以最熟悉的經典肉燥香、香翻整個逢甲夜市。

以顛覆想像的創意，研發出17道橫跨台式、泰式、日式等多樣風格料理，準備挑動消費者的味蕾。參與活動的13間人氣店家各自擁有大批擁護者。從「紅茶臭豆腐」開始，主打以紅茶菌種發酵，油炸出金黃酥脆的臭豆腐，內餡包裹著經典肉燥麵；還有在地人激推的好滋味-烤鴨夾餅，則將香酥脆皮烤鴨與香味四溢的肉燥麵巧妙結合；緊接著是具有美式靈魂的起司洋芋及牽絲肉捲（雞肉／牛肉），中西合併的衝擊組合，美味指數滿級分；最後一站走到深受學生族群推崇的激旨燒鳥、激旨串揚，獨家合作的3道統一麵料理運用日式火鍋、串燒及炸物的製作手法，創意程度讓人連聲讚嘆！

請繼續往下閱讀...

當熟悉的肉燥再次飄香進夜市，熟悉的統一麵身影不只要收服饕客們挑嘴的味蕾，更將以濃厚的肉燥香氣奠定不容撼動的「百搭國民美味」地位。另外只要掃瞄活動QR code，秀出手機畫面中的美食地圖，即刻享有店家獨家的料理優惠，各道肉燥香創意料理每天限量僅100份，逛夜市大口吃新鮮貨。

ET快訊
首家銀行挺同婚！刷卡現金回饋5.24%　同婚成家房貸優惠
紅納智捷 vs. BMW！車停門口卡死上班泡湯　他怒報警結局
6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機 每台最高退稅2千

關鍵字：統一麵,逢甲夜市,紅茶臭豆腐,肉燥香．料理大賞,台中,烤鴨夾餅

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

沒排隊吃不到！通化夜市一口金酥臭豆腐　淋上麻辣醬更涮嘴

南機場夜市美食超便宜！最愛酒釀芝麻湯圓、山內雞肉要吃先排隊

飄香10多年！台北平價生炒牛肉店　沙茶爆炒、肉質鮮嫩超下飯

下雨也能逛！興仁花園夜市美食懶人包　還有會爆漿的雞蛋糕

花園夜市煎鳥蛋有7種口味　棉花糖、德式香腸震撼你的味蕾

吃不完！逢甲夜市美食、住宿懶人包公開　15間超夯小吃一次看

地球在哭泣！　7歲住深澳女童自製紙板：保護北極熊、不要污染家園

野柳海岸漂來完整豬屍！釣客一看嚇傻　檢驗結果出爐：未感染非洲豬瘟

餐廳玩射飛鏢機！小孩遭老闆轟調皮　媽氣：家長在旁邊，一直罵是怎樣

影／新婚快樂！第一場「平權婚禮」新人放閃恩愛　呼籲愛滋防疫重要

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

「挺台進WHA」聖文森發言超熱血　3分影片曝光！網友感動噴淚

恐怖房客頭塞氣窗偷窺情侶租屋　新竹妹崩潰直擊...網嚇壞：快搬

沒耐心貓媽推兒落下「緊企睏」　網噴笑：本性大過母性XD

試吃黑糖珍奶、剝皮香蕉冰棒　夏日超商7種熱門冰品開箱！

一生必去一次！紐西蘭高空彈跳 43公尺跳下體驗前所未有超爽感

誤打R檔倒退！運將肉身擋車遭輾　機靈騎士火速拉手煞車神救援

總統高雄辦公維安如何解決？　韓國瑜：在軍營就完全沒問題

陳漢典、Lulu親下去了! 　小鐘一看：你們應該在一起的

薔薔11年前上《黑澀會》尖叫大哭！　 「抽搐像中邪」ㄎㄧㄤ片被起底

地球在哭泣！　7歲住深澳女童自製紙板：保護北極熊、不要污染家園

野柳海岸漂來完整豬屍！釣客一看嚇傻　檢驗結果出爐：未感染非洲豬瘟

餐廳玩射飛鏢機！小孩遭老闆轟調皮　媽氣：家長在旁邊，一直罵是怎樣

影／新婚快樂！第一場「平權婚禮」新人放閃恩愛　呼籲愛滋防疫重要

同婚首日！文大「彩虹旗」空中飄揚　校方「尊重多元」網嗨翻：我文化我驕傲

第四次勞資協商有變數！工會轉戰勞動部　長榮：不是說改就改

午後雷陣雨來襲！新竹以南8縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

口足畫家楊恩典分享成長歷程　鼓勵民眾相信自己

2030年升溫2℃八縣市恐淹沒　弘光排字響應全球氣候行動

這一對超幸福！認識9個月辦同婚登記　開心喊：明年買房辦婚禮

核心產品發表暨企業論壇　嘉藥熱鬧登場

專訪楊秋興／大聲喊冤「我沒有背骨」　我永遠站在正確的一方

蘇迪曼盃／桃田賢斗直落二關門3比0大馬晉級　四強交手印尼

日職／明星賽票選開跑　外野手王柏融、陽岱鋼拚進先發

周興哲專屬「小白」麥克風　跟張惠妹、林俊傑同款！

求職到處碰壁！男跨橋墩「一了百了」　警「衝逆向」擒拿救人

柯文哲訪日為核食背書　郝龍斌：為選舉向日本輸誠

Ella曝喜訊：今天是個大日子！　「充滿幸福的粉紅泡泡」

「打韓小組」讓他趴著也中槍　尹立回擊：黑韓的藍色蜘蛛網才精彩

英首相梅伊傳6/10下台！　外交大臣：她將迎接川普到訪

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

生活熱門新聞

坐爆老婆內衣竟噴Ｏ！勇男瞬間剪..

陳雪：辦手續只要3分鐘，我們卻..

吃頓飯「白花瓣屍海」現形嚇壞了

肚皮布滿紅色小蟲...她忍淚拍..

浴廁小飛蟲千萬別用手打　病原體..

紅納智捷停門口　BMW路卡死氣..

斗六女夜市人氣滷味夾5樣結帳5..

同婚合法第一對夫夫、妻妻誕生！

土豪哥徵司機　1周薪水5萬包吃..

同志今天結婚啦！　婚後須知一次..

台灣同婚首日　6對伴侶感性告白

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回..

性慾強不敢做　她好奇女生幾歲破

「瞬間膠放冰箱」他笑閨蜜　網：..

更多熱門

相關新聞

公益商圈出現綠色奇蹟？

台中市公益商圈出現了一座26樓高的森林建築，外觀可見142座種滿大樹的序列不連續跳島陽台、19座巨型懸浮空中花園。原來是台灣第一座100%由新加坡WOHA建築事務所設計的高層作品「磐鈺雲華」，打開了公益路視野。

台中622挺韓大會　韓國瑜答應出席

台中笑眼「搶劫汪」找到家露賊笑

闖前女友屋爆打情敵　醋男反遭捅死

淹水50公分可減稅　住戶：光淹2公分30萬地毯就報銷

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

坐爆老婆內衣竟噴Ｏ！勇男瞬間剪破3件求證

陳雪：辦手續只要3分鐘，我們卻走了10年

噁男搭車「偷搓樂器」…下秒直接射滿地

百年古厝因一張紙遭剷平！鄰嚇傻通報

快訊／馬東石宣布結婚！娶回小17歲女友

丫頭擁16家店面試必問「一句話」

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！

天龍國正妹釣鱷　慘摔腳朝天

吃頓飯「白花瓣屍海」現形嚇壞了

即／HUSH出櫃！爸：不用說對不起

肚皮布滿紅色小蟲...她忍淚拍下真實模樣　網全傻了

丫頭被員工陰了：怎麼這麼白目

鏟肉13kg！她靠「戒糖刮油神招」瘦慘

路邊一坨灰灰「腐爛神」睜眼萌翻

更多

最夯影音

更多

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

「挺台進WHA」聖文森發言超熱血　3分影片曝光！網友感動噴淚

恐怖房客頭塞氣窗偷窺情侶租屋　新竹妹崩潰直擊...網嚇壞：快搬

沒耐心貓媽推兒落下「緊企睏」　網噴笑：本性大過母性XD

試吃黑糖珍奶、剝皮香蕉冰棒　夏日超商7種熱門冰品開箱！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面