長「7.4CM」腫瘤健檢診所未察！他3個月後死於肺癌　家屬怒告求償獲賠342萬

▲沈男肺部長腫瘤，健檢診所竟未察覺，他3個月後肺癌病逝，家屬怒求償。示意圖於本案無關。（圖／達志示意圖）

突發中心／台北報導

一名沈姓男子到台北市美兆診所進行健康檢查，報告出爐後，僅記載主動脈彎曲，並無其他異常，直到沈男因胸部肋膜積水住院治療，才發現胸部長了一顆達7.4公分的腫瘤，且已擴散至其他部位，最終因肺癌病逝。沈男家屬事後認為他才剛去診所健檢，但診所的兩名醫師竟未查出病灶，因此提告求償，台北地院也判醫師須賠償家屬342萬元，診所須連帶賠償。

判決書指出，沈男每年都會定期到美兆診所進行健康檢查，2014年10月28日他再度前往，而就胸部X光檢查的報告而言，如同前兩年的報告內容，僅記載主動脈彎曲，並無其他異常。

然而，在做完報告的1個多月後，沈男因肺部肋膜積水住院治療，經檢查後才發現胸部有一顆已達7.4公分的腫瘤，且已擴散至其他部位，沈男最終在2015年的1月15日因肺癌病逝。

事後，沈男家屬調閱他在診所檢查的X光片，並轉請其他醫院的醫師判讀，發現該X光片已可看出肺部病灶，必須進一步檢查治療，但診所的兩名醫師卻未看出，害沈男延誤就醫，還因此喪命，遂向兩名醫師及診所連帶求償634萬元。

法院審理時，診所辯稱，沈男到別家醫院進行肋膜積液細胞檢查，並無診斷出罹有癌症，之後再做檢查才發現是「轉移癌」的情形，而若是轉移癌則代表癌症已達第四期，縱使能檢查出病灶，也不影響其存活率。

另外，沈男再進行檢查前，並無填寫有咳嗽的情形，顯示他並無肺癌徵兆，再者，治癌中心醫院的鑑定結果出爐，也僅懷疑有異常，卻未點名是否為肺部腫瘤，也未點名腫瘤是否已達第四期，而沈男家屬也未指出醫師何處判讀錯誤，認為家屬提告並不合理。

法官審理後，發現治癌中心醫院的報告結果提到，「第一年及第二年的胸部X光片看不出不正常的病灶存在。第三年X光片右胸近肺門處懷疑有一處2～2.5公分的異常，」有必要繼續以X光或胸部電腦斷層做進一步檢查等，足以證明X光片可以查出病灶，但兩名醫師卻未查出，已違反醫療常規。

法官認定，若非醫師醫療過失，導致沈男延誤就醫，拖了將近2個月才發現肺部腫瘤，此兩者間具有相當的因果關係，因此判兩名醫師應連帶賠償沈男家屬342萬餘元，診所也需負連帶責任。全案可上訴。

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