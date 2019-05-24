批貿易戰霸凌行徑　國僑辦「勸美回歸理性」：正確對待中國發展

▲面對一連串關稅施壓，裘援平勸美國應該要回歸理性。（圖／中新社，下同）

大陸中心／綜合報導

美國總統川普自去年3月開始，突然發起對華貿易戰，甚至對大陸輸美商品加徵關稅，讓兩國經濟大受影響。針對美方在貿易戰中的一連串霸凌行為，大陸全國政協常委、國務院僑務辦公室主任裘援平表示，「美國應該要回歸理性，正確對待中國的發展。」

據中國之聲報導，針對美方對500億美元和2000億美元中國商品加徵關稅，裘援平回應，「國際貿易應該要以多邊貿易規則為基準，以談判磋商來解決糾紛，而美國卻不按國際規則行事，沒理由地制裁與美有貿易逆差的國家，這純粹的單邊主義行為，更是對多邊貿易體系的衝擊。」

此外，裘援平也指出， 「現在全球與美國有貿易關係的國家共有101個，其中絕大多數國家都有對美的貿易順差；而美國的貿易逆差總額為8000多億美元，如果世界各國都以這樣的方式去解決經貿糾紛，那我想世界經濟就不可能持續健康的發展下去。」

▲裘援平分析形成美國貿易逆差的主要原因，她認為，這與美國自身的經濟結構、社會模式，特別是美元霸權的內在要求有高度相關。

裘援平分析形成美國貿易逆差的主要原因指出，「中國需要的美國不賣，中國不需要的美國強賣，而且特別令人擔心的是這一趨勢還在發展；而美國又將華為及其70個子公司列入黑名單，限制他們從美國企業購買零部件，我想這樣的限制性政策如果不調整，又不遵守公平的商業規則，怎麼能消除貿易逆差？」

過去美國某機構曾做過一份問卷調查顯示，美國有95%的企業、107個行業組織反對對華加徵關稅，甚至有1000多位的美國經濟學家都寫信表示不贊同。裘援平則表示，「我覺得是美國難以接受中國快速發展，試圖透過貿易談判等各種途徑來阻止，目的是為了守住美國的競爭優勢和技術壟斷地位。」

最後，裘援平強調，「任何極限施壓都壓不倒今天的中國，希望美方不要低估中國堅定的意志和決心，不要低估中國反擊的能力，不要低估中美相互依存關係和發展的重要意義，更不要貿然撼動兩國經貿關係的壓艙石。」