酒駕女拒檢狂飆撞6車　黑狗時速百公里中跳車逃命

▲黑狗從時速100公里車上跳出，翻滾落地。（圖／翻攝自臉書／Julie Rainbird）

國際中心／綜合報導

美國加州一名女子駕駛露營車拒絕接受警察路邊臨檢，一路瘋狂逃逸，時速一度接近100公里，她逃逸的路途中，車上一隻黑狗從破碎的擋風玻璃跳了出來，直接摔在地面上，差一點被對向來車輾壓，畫面險象環生。

綜合外媒報導，警方於周二（21日）晚間7點多在洛杉磯西北部的聖塔克拉利塔（Santa Clarita）地區巡邏，有一輛露營車拒絕接受臨檢，開始以時速100公里的速度逃逸，一路橫衝直撞，好幾次撞到汽車和棕櫚樹都沒有停下來，車門跟擋風玻璃受到強力碰撞而脫落、碎裂，車上的東西也不斷向外飛出。

就在露營車瘋狂奔馳的過程中，有一隻黑狗從碎裂的擋風玻璃跳出，直接摔在馬路上並滾了好幾圈，差一點就被對向的來車撞飛。女駕駛在黑狗跳出車外時一度減速，但在確認牠無事後又加速逃逸。車上的另外一隻黑狗也想效仿跳車的同伴，卻被駕駛抓住後背不得動彈，一半的身軀還露在車外，隨著車子劇烈搖晃，讓人看了膽戰心驚。

經過警方確認，女駕駛是52歲的倫柏德（Julie Ann Rainbird），她所駕駛的露營車並非是她名下的車子，推測應該是盜用其他人的名義來購買。根據兩隻黑狗身上的晶片顯示，牠們也不是倫柏德的寵物，經檢查後只受到輕為擦傷，目前由動保人員照顧。

警方表示，該名女子先前於2015年1月在洛杉磯因盜用身分而被定罪，同時還有非法入侵和持有安非他命等多項罪名。調查人員推測，這可能是一起酒駕所導致的亡命追逐案，共有6輛汽車遭到追撞，其中有3人包含該名女駕駛受傷並住院治療，目前案情仍在調查中。