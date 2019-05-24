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美2020國防授權法抗衡中國大陸　支持加強美台國防關係

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▲▼發射干擾彈的美軍AC-130空中炮艇。（圖／取自美國國防部網站）

▲圖為美軍AC-130空中砲艇。（圖／取自美國國防部網站）

國際中心／綜合報導

《路透》報導，美國參議院軍事委員會23日發布國防授權法草案；摘要顯示該法案表達美國將加強支持美台的國防關係。草案在一些領域把目標對準中國大陸，旨在抗衡中國大陸在全球持續擴展的影響力。

「2020財政年度國防授權法案」（NDAA）草案23日以25比2票表決通過，會再遞交給院會表決。報導指出，這項草案的編列金額達到7500億美元，
將授權美軍採購「洛克希德•馬丁」（Lockheed Martin，美國航空航太製造廠商）所開發的F-35戰機，也會大力資助美國核武庫變得更加先進。

軍事委員會坦承，中國大陸、俄羅斯等國家持續帶來新威脅，導致美國的軍事優勢受到侵蝕。鑒於北京「一帶一路」項目不斷在國際間擴展業務，該委員會也展開更嚴肅的討論。

草案內容要求成立一份清單，旨在列舉出與中國大陸軍方有任何聯繫的中國大陸機構與企業，藉此審核是否要通過學生與研究人員的簽證申請。事實上，許多美國大學都有參與軍事研究，美官員因此擔心知識產權會被中國大陸竊取。

這項2020年度國防授權法尚未成為法律，眾議院軍事委員會預計6月發布眾院版的草案；法案若要通過，參眾院的委員會必須妥協出一種版本。還不清楚草案中的哪些條款能夠真正生效，不過委員會成員估計，主要的多項條款應該都能被保留下來。

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關鍵字：國防授權法,軍事,北美要聞

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