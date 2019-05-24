蘇啟誠自殺前最後一天！簡訊曝光「想搬桌改風水」　同仁鼻酸還原

▲前駐日本大阪辦事處處長蘇啟誠。（圖／翻攝自臉書／蘇啟誠）

記者柯沛辰／綜合報導

強颱「燕子」去年9月水淹日本關西機場，導致大量台灣旅客滯留。第一時間，外界批評我駐大阪辦事處協助國人不利，不料數日後處長蘇啟誠上吊輕生，引發輿論譁然。如今監察院23日糾正外交部，在報告中還原蘇輕生前一天經過，發現他生前最後一封簡訊是寄給同仁，表示原本打算搬桌椅改風水，「現在不用了。」

監察院提出調查報告，糾正外交部，主要事由有三：

一、 燕子強颱侵襲關西機場期間，大阪辦事處作為引發外界質疑，但外交部未積極多方查證、釐清相關疑點，就跟隨媒體報導及網路流言風向，僅以一通無法確認的通話內容即認定大阪處服務態度不好，對外表示「要求大阪處應嚴肅檢討改進」，事實基礎薄弱。

二、蘇處長之所以輕生，與外交部在事實未釐清前，即強令大阪處針對燕子風災事件提出檢討報告有關。但外交部迄今仍認為是假新聞壓力造成蘇輕生，卻仍未查明是何人強令蘇處長提出檢討報告，並對其加諸羞辱性言行，也無任何人為此負責。

三、 外交部是駐日處的上級機關，對駐日代表謝長廷有指揮監督權責，卻放任其言行，未依法處置。當天謝大使接受媒體專訪時表示「大阪不歸我管」、「如果有錯，大阪辦事處應該道歉」等語，將來自媒體輿論的責難壓力全面引導至大阪處。

▲監察委員仉桂美（左）、江綺雯（右）提調查報告糾正外交部。（圖／記者楊亞璇攝）

報告指出，調查委員檢視「檢討報告」後，發現蘇處長去年9月8日手寫初稿與陳報外交部的版本不同，不僅內容明顯修改過，前後也相去甚遠，但詢問是誰下令提出檢討報告並要求修改，大阪處經辦人員一律表示不清楚。部長吳釗燮則指出，只有收到9月10日電報送來的版本，沒有事先看過，更不可能要求修正後重呈。

不過，監委認為，倘若蘇真的如檢討報告中所言「虛心接受鈞部懲處」、「難辭其咎」、「深感有愧職守願坦然受處」，應該不至於3天後自盡，顯然可能承受了外人所不知的上級壓力，而且外交部未要求蘇先交「事件經過報告」，即要求提出疏失檢討報告，似乎已意謂要對其究責。

為了釐清蘇啟誠最後一天經歷的事件，調查報告以列表方式還原13日案發當天：

14時57分至17時19分，蘇啟誠四度接到謝長廷電話，告知隔天上午將與律師見面，希望釐清某些爭議。

18時，蘇又打給謝長廷，但僅通話1.5秒就掛斷。

18時45分，蘇啟誠離開辦公室，秘書黃水益協助開門。

19時14分，台日協副秘書長謝柏輝以通訊軟體LINE傳送「外交部獎懲作業要點」，但蘇未已讀。

19時59分，蘇啟誠發了一封簡訊給同仁，「搬桌子事，不用了。一再變，不好意思。」

▲監委以列表形式還原蘇啟誠的最後一天。（圖／記者楊亞璇攝）

據了解，蘇啟誠辦公室的座位背後正對窗戶，傳統風水上意謂「沒有靠山」，所以關西機場事件後，妻子曾建議他調整座位方向。收到簡訊的辦事處人員向監委證實，蘇啟誠最後幾天心情不佳，多次透露想調整座位，但他收到簡訊時沒特別追問為何改變心意，讓他很難過，認為當時若多一分關心，或許就能阻止憾事。

監委指出，當晚蘇啟誠被發現上吊自盡，日本警方進入後找到一份電腦打字的遺書，日期註明是9月12日，結尾用筆手寫了4個中文字。日警看不懂，請我方人員協助辨識，最後解讀出的4字為「後事從簡」，研判他死亡時間應該是晚間8點到9點之間。

案發當晚，蘇也曾打電話回台灣給妻子，但妻子沒接到電話，自此天人永隔。

▲蘇啟誠生前幾天情緒低落，曾想調整座位。（圖／翻攝自臉書）

▲監委發現手稿內容與檢討報告內容有出入，懷疑蘇啟誠承受極大上級壓力，因此走上絕路。（圖／記者楊亞璇攝）

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