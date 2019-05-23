好天氣到周日！下周鋒面接力「雨襲全台2天」　北台高溫驟降5°C

▲周末趕緊把握好天氣出門走走。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者胡順惠／台北報導

明日開始轉吹東南風，天氣逐漸穩定，到周日（26日）之前，只剩各地山區及南部地區要注意午後雷陣雨。中央氣象局預報員陳依秀表示，下周一至周三（27-29日）有一道鋒面靠近，周一下半天到周二降雨較為明顯，全台都有短暫雨或雷雨，北部高溫也從27度降到22度，一口氣降5度。

陳依秀說，周五到周日吹東風跟東南風，上午可看到陽光，天氣比較熱，早晚溫度沒有落差太大，各地山區跟南部地區有午後雷陣雨，宜花東也有局部降雨。她表示，下周一鋒面還在北部海面，處於鋒面前緣，中南部稍稍偏熱，大概落於30至31度，各地以午後雷陣雨為主。

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▲台北市下周一至周二驟降5度。

▲中部下周仍受鋒面影響，溫度變化較趨緩。

▲南部下周同樣轉降雨，溫度變化不大。

「要等到下周一（27日）下半天跟周二（28日）一整天，降雨才會較明顯。」陳依秀指出，各地都有短暫雨或雷雨，西半部跟宜蘭地區降雨範圍較廣，花東比較局部，鋒面由西北往東南移動，下周三鋒面逐漸遠離，天氣又轉回穩定，但中南部跟東半部還是有殘留水氣，北台灣轉為局部短暫陣雨後多雲。

至於溫度部分，陳依秀表示，下周一吹西南風，還是以暖熱天氣為主，北部高溫約27至29度，下周二高溫降到22度，一口氣降5度。她說，最低溫落在周二深夜到周三清晨，北部低溫可達20度左右，周三鋒面遠離後，北台灣回升1至2度，北部高溫約24至26度，不過對中南部影響不大。

北部

周一（27日）高溫27至29度；周二（28日）高溫22至23度；周三（29日）高溫24至26度

中部

周一（27日）高溫30度；周二（28日）高溫28度；周三（29日）高溫29度

南部

周一（27日）高溫31度；周二（28日）高溫28至29度；周三（29日）高溫31度