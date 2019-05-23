　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好天氣到周日！下周鋒面接力「雨襲全台2天」　北台高溫驟降5°C

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼大安森林公園,外傭,老人,練吉他學生,曬太陽,外國人,好天氣,小朋友,父母,盪鞦韆。（圖／記者湯興漢攝）

▲周末趕緊把握好天氣出門走走。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者胡順惠／台北報導

明日開始轉吹東南風，天氣逐漸穩定，到周日（26日）之前，只剩各地山區及南部地區要注意午後雷陣雨。中央氣象局預報員陳依秀表示，下周一至周三（27-29日）有一道鋒面靠近，周一下半天到周二降雨較為明顯，全台都有短暫雨或雷雨，北部高溫也從27度降到22度，一口氣降5度。

陳依秀說，周五到周日吹東風跟東南風，上午可看到陽光，天氣比較熱，早晚溫度沒有落差太大，各地山區跟南部地區有午後雷陣雨，宜花東也有局部降雨。她表示，下周一鋒面還在北部海面，處於鋒面前緣，中南部稍稍偏熱，大概落於30至31度，各地以午後雷陣雨為主。

請繼續往下閱讀...

▲▼台北市未來7天天氣預測。（圖／氣象局）

▲台北市下周一至周二驟降5度。

▲▼台中市未來7天天氣預測。（圖／氣象局）

▲中部下周仍受鋒面影響，溫度變化較趨緩。

▲▼高雄市未來7天天氣預測。（圖／氣象局）

▲南部下周同樣轉降雨，溫度變化不大。

「要等到下周一（27日）下半天跟周二（28日）一整天，降雨才會較明顯。」陳依秀指出，各地都有短暫雨或雷雨，西半部跟宜蘭地區降雨範圍較廣，花東比較局部，鋒面由西北往東南移動，下周三鋒面逐漸遠離，天氣又轉回穩定，但中南部跟東半部還是有殘留水氣，北台灣轉為局部短暫陣雨後多雲。

至於溫度部分，陳依秀表示，下周一吹西南風，還是以暖熱天氣為主，北部高溫約27至29度，下周二高溫降到22度，一口氣降5度。她說，最低溫落在周二深夜到周三清晨，北部低溫可達20度左右，周三鋒面遠離後，北台灣回升1至2度，北部高溫約24至26度，不過對中南部影響不大。

北部
周一（27日）高溫27至29度；周二（28日）高溫22至23度；周三（29日）高溫24至26度

中部
周一（27日）高溫30度；周二（28日）高溫28度；周三（29日）高溫29度

南部
周一（27日）高溫31度；周二（28日）高溫28至29度；周三（29日）高溫31度

ET快訊
土豪哥PTT徵私人司機！1周薪水5萬「包吃包住」　他做16天
世界最遲鈍的魚！曼波魚遭「啃掉整個腹部」仍不知　活到現在全靠
AOA智珉爆瘦疑似厭食症！資深前輩關心：你很辛苦吧？

關鍵字：氣象,氣象雲,中央氣象局

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

更新／對流旺盛！屏東山區發布「豪雨特報」　注意瞬間大雨、雷擊

土豪哥PTT徵私人司機！1周薪水5萬「包吃包住」　他做16天走人...原因曝光

好天氣到周日！下周鋒面接力「雨襲全台2天」　北台高溫驟降5°C

這些病人讓醫師哭了　4家慈濟醫院院長在東非義診悲從心來

嚴防食安問題再爆發！台大啟動「人體生物監測計畫」

端午包粽DIY自製鹹蛋黃　3天快速上桌秘方瘋傳！婆媽暴動了

上大夜班超忙！店員接0973電話「有沒有下雨」崩潰　同業秒懂…曝奇葩來電

更新／花蓮規模4.8地震！台鐵崇德=鳳林間影響11列次、2040人

神秘男亂入蕾菈影片要求「上碼＋變聲」！網瘋找關鍵秒數疑是酷炫

超派女嬰出生1min「比中指」洩怨氣！老爸掌鏡崩潰：什麼鬼

超可怕！客人打火機掉進火鍋...服務生幫撈下秒「熱湯爆炸」噴燙臉

大雨超煩！大唱《我要夏天》轉念　下秒遭水襲射滿臉網笑噴：渴嗎？

畫面曝光！馬如龍外孫死亡車禍　擦撞左轉小黃人噴飛頭部重落地

浪汪上演《與你相遇》真實版！　猛追車尾想上車...司機感動收留

寶貝叫不醒！老爹獨創6妙招　突然現場連線女兒嚇哭網笑翻

輪框生鏽！車主堅持只換新胎　12秒後爆炸...技師滿臉血蹲地

最萌開箱！直擊準媽媽忍宮縮24hr 挺孕肚做操走樓梯超辛苦：噴淚了

紅到國外！台設計師發明拿大獎　「無吸管珍奶杯」不怕珍珠卡杯底

就是不閃！巷口出來斜衝雙黃線　三寶遭後方騎士無視「甩屁擊落」

《小小兵》證實推出續集！　首集狂吸300億「上映日期公布」

更新／對流旺盛！屏東山區發布「豪雨特報」　注意瞬間大雨、雷擊

土豪哥PTT徵私人司機！1周薪水5萬「包吃包住」　他做16天走人...原因曝光

好天氣到周日！下周鋒面接力「雨襲全台2天」　北台高溫驟降5°C

這些病人讓醫師哭了　4家慈濟醫院院長在東非義診悲從心來

嚴防食安問題再爆發！台大啟動「人體生物監測計畫」

端午包粽DIY自製鹹蛋黃　3天快速上桌秘方瘋傳！婆媽暴動了

上大夜班超忙！店員接0973電話「有沒有下雨」崩潰　同業秒懂…曝奇葩來電

更新／花蓮規模4.8地震！台鐵崇德=鳳林間影響11列次、2040人

神秘男亂入蕾菈影片要求「上碼＋變聲」！網瘋找關鍵秒數疑是酷炫

超派女嬰出生1min「比中指」洩怨氣！老爸掌鏡崩潰：什麼鬼

公路巨獸違規大轉身奪命　重車騎士閃不過直撞車頭身亡

不斷更新／朱育賢、林立都敲2分砲　1局上桃猿6比0兄弟

閱人無數還是栽了！科技董座偷情美魔女反遭戴綠帽　還被坑了快2億

特／愛犬5歲半肝腫瘤離世　109天後收編新狗...胎記一模一樣

momo與台灣大跨域整合　網購通路辦門號、電信門市到店取貨

杜蘭特預計G1就上陣　勇士將多人輪換應戰

月薪55萬→895元！他轉職Youtuber超心酸...悲慘遭遇曝光：真的要三思

蘇啟誠案監院糾正外交部　謝長廷：希望監委跟柯P一樣覺得我風趣

卓榮泰還原「賴清德突襲黨中央」過程　坦承不宜借開記者會

Skoda平民電動車「Citigo-e iV」 即將發表！滿電可跑161KM

生活熱門新聞

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回..

斗六女夜市人氣滷味夾5樣結帳5..

下周鋒面接力　「有機會像典型梅..

阿伯買點數全身發抖！霸氣女嗆爆..

陸客到日月潭購物「空手回來」…..

提前變天今全台有雨　鋒面下周一..

肚皮布滿紅色小蟲...她忍淚拍..

嶺東校花爆乳下麵給你吃　假的啦..

買鹽水雞「翻出蜈蚣」嚇呆　網：..

爽嗑肥魚染雪卡毒！台男：快往生

待退連4晚夢到胖女鬼！老兵見這..

月入30萬剩300！醫娶極品妻..

館長嗆前科謠言　打臉打到外太空

約會吃蛤蜊…噴汁　女形象秒掰　

更多熱門

相關新聞

高屏山區大雨特報！注意雷擊強陣風

中央氣象局12時20分針對高雄及屏東山區發布大雨特報。氣象局指出，午後對流雲系發展旺盛，山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

花蓮規模4.8地震　氣象局：注意餘震

下周鋒面接力　「有機會像典型梅雨鋒面」

提前變天今全台有雨　鋒面下周一到全台3天防大雨

雨襲全台超有感！雷雨彈下周再報到

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

紅牌重機後座見「激短裙渾圓」　網瘋傳

單親媽裝「清大碩士」爽嫁台積電博士　一年被拆穿

丫頭擁16家店面試必問「一句話」

大衝擊！高儲蓄型壽險明年將絕跡　民眾難藉保單理財

賓士執行長退休後開BMW跑車兜風

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回來　恐怖真相曝

夏于喬登上法國媒體！「紅毯最美女星」

「女星玩到全部露○」無碼影片被存檔！

新聞街拍播一半！緊T妹「震盪超兇長輩」甜笑路過

斗六女夜市人氣滷味夾5樣結帳590元

夭折女嬰捐心肝腎　醫護人員列隊送別

台女夜店爛醉遭撿屍　4越男輪流性侵到天亮

下周鋒面接力　「有機會像典型梅雨鋒面」

對女友最摳門的星座男Top 3 ！

更多

最夯影音

更多

超可怕！客人打火機掉進火鍋...服務生幫撈下秒「熱湯爆炸」噴燙臉

大雨超煩！大唱《我要夏天》轉念　下秒遭水襲射滿臉網笑噴：渴嗎？

畫面曝光！馬如龍外孫死亡車禍　擦撞左轉小黃人噴飛頭部重落地

浪汪上演《與你相遇》真實版！　猛追車尾想上車...司機感動收留

寶貝叫不醒！老爹獨創6妙招　突然現場連線女兒嚇哭網笑翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面