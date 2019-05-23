一年學費10萬！　家長搶報「跳繩補習班」　幫子女升學加分

▲大陸跳繩補習班超夯，1年10萬還擠破頭 。（圖／翻攝自《錢江晚報》）

大陸中心／綜合報導

為了讓小孩贏在起跑點上，各種項目都能「補習」，浙江最近出現跳繩補習班，教導小學升國中的學生跳繩，只為了超越體測標準，在體育科目上加分。然而，跳繩運動聽起來雖然門檻低，補習費用可不便宜，一年學費要花2萬多元人民幣，約新台幣10萬元。

《錢江晚報》報導，奧數班、籃球班、鋼琴班、增高班……現在各式各樣的補習班成為孩子們的「必修課」。大陸一些家教機構的跳繩班還出現供不應求的情況，很多家長報不上名，教練也教不過來。一節60分鐘的跳繩家教課收費是400元人民幣（約新台幣1825元），團體課也在160元人民幣（約新台幣730元）左右。年費要高達2萬多元人民幣。

《北京日報》指出，雖說如今跳繩也是一項專業運動，但那些把孩子送進補習班的家長，並不是為了讓他們走專業路線。跟培養興趣也沒關係，說白了還是應付考試。那些家長認為，「想讀私立小學就要考跳繩，就算是上公立小學也是要考試的，總逃不了。」

在大陸學生體質健康標準（2014年修訂）中，小學一年級男生1分鐘跳繩滿分是109個，女生117個。在滿分的基礎上，每多跳2個就可在體育總分裡加1分，最多可以加20分。

▲一節60分鐘的跳繩私教課收費是400元人民幣（約新台幣1825元） 。（圖／翻攝自《錢江晚報》）

一位家住浙江省杭州市余杭區的家長就花了近2萬元人民幣（約新台幣9萬元），為7歲的兒子報了跳繩家教課。她說，「報班就是為了讓孩子不輸在起跑線上。」

跳繩教練宋英傑原來是一名兒童籃球教練，只把跳繩當做教學過程中一個體能訓練環節。但他發現，很多家長會更加關注自己孩子的跳繩情況。甚至有家長提出，能不能開一節課專門教跳繩，或者找到宋英傑，希望他能幫自己的孩子上家教課。

看到商機後，宋英傑開始轉型成為一名專業跳繩教練。沒想到跳繩班一開，就超出了預期值，報名的人數越來越多。 宋英傑說，來學跳繩的主要是幼稚園升小學的孩子，家長問最多的問題就是，「多久能學會跳繩，或者多久能達到小學標準」。

除了跳繩補習班外，現在杭州市下沙地區還出現專業的「杭州繩舞跳繩俱樂部」。俱樂部2017年成立，目前已有學生超過200人，平日晚上與周末的課都排滿了。杭州繩舞跳繩俱樂部創始人黃鎮龍說，「5個全職教練加上4至5個兼職教練都不太夠用。」

▲來學跳繩的主要是幼稚園升小學的孩子 。（圖／翻攝自《錢江晚報》）