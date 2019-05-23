直播／郭台銘全台走透透！參訪新竹曙光女中　學生尖叫歡迎

地方中心／新竹報導

鴻海董事長郭台銘自宣布參與2020國民黨總統初選後，一舉一動都引起大家關注；全台走透透的他，23日下午來到了新竹天主教私立曙光女子中學參訪，究竟會與同學們擦出什麼樣的火花呢？《ETtoday新聞雲》記者將直播帶大家一起掌握。

▲郭台銘參訪新竹曙光女中。（圖／記者王亞志攝）

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