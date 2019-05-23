直播／郭台銘全台走透透！參訪新竹曙光女中　學生尖叫歡迎

地方中心／新竹報導
鴻海董事長郭台銘自宣布參與2020國民黨總統初選後，一舉一動都引起大家關注；全台走透透的他，23日下午來到了新竹天主教私立曙光女子中學參訪，究竟會與同學們擦出什麼樣的火花呢？《ETtoday新聞雲》記者將直播帶大家一起掌握。
▲郭台銘參訪新竹曙光女中。（圖／記者王亞志攝）
【更多新聞】
影／認了「出來是幫韓國瑜解套」 高雄+坐鎮中央...郭台銘：完美組合
地方中心／新竹報導
鴻海董事長郭台銘自宣布參與2020國民黨總統初選後，一舉一動都引起大家關注；全台走透透的他，23日下午來到了新竹天主教私立曙光女子中學參訪，究竟會與同學們擦出什麼樣的火花呢？《ETtoday新聞雲》記者將直播帶大家一起掌握。
▲郭台銘參訪新竹曙光女中。（圖／記者王亞志攝）
【更多新聞】
影／認了「出來是幫韓國瑜解套」 高雄+坐鎮中央...郭台銘：完美組合
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
民進黨蔡英文總統上臺執政至今已滿三年時間，回顧細數蔡英文總統的諸多施政與改革作為，國內民眾是否有感或滿意？是否仍會投票支持她連任下屆總統？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的..