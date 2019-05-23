昔授權華為開發麒麟芯片　ARM宣布加入「封殺小組」　

▲芯片巨頭ARM宣佈停止與華為合作。（圖／翻攝自《環球時報》）

大陸中心／綜合報導

英國廣播公司（BBC）22日報導稱，總部位於英國的芯片設計公司ARM告訴員工，必須暫停與華為的業務。BBC採訪的分析師認為，這對於華為會構成「 難以克服」的打擊。對此，ARM公司回應稱，不便對報導做出評價，但公司一直遵守美國相關法律和法規。對此，華為也發佈簡短聲明稱，「我們相信此遺憾情況能獲得解決，我們的第一優先事項仍是向全球提供世界級的技術與產品。」

ARM成立於1990年，於2016年9月被日本電信巨頭軟銀收購，但總部仍設在英國劍橋，員工約6000人，為英國最大科技公司，在美國設有8間辦事處。英媒報導稱，ARM的設計產品構成了全球大多數移動設備處理器的基礎。三星Exynos處理器、高通驍龍處理器（Qualcomm Snapdragon）、蘋果 A11晶片等都採用ARM的技術。

BBC報導指出，ARM通知員工，暫停與華為及其子公司的「 所有在履行合同、授權許可以及任何待定合約」，以遵守美國最近的貿易禁令。獲得的內部檔顯示， ARM早在16日已告知員工，公司設計包含了「 源自美國的技術」，必須暫停與華為的業務。

ARM建議員工通知華為或相關人員，「 由於一件不幸的事（unfortunate situation），他們不被允許提供支持、交付技術（無論是軟體、代碼還是其他更新）、參與技術討論，或與華為、海思及任何其他被點名的實體討論技術問題。」

ARM還要求，在行業活動中與華為有接觸的員工，必須「 禮貌婉拒並停止」任何有關業務的對話。並強調違反貿易規則的個人可能要承擔個人責任。

▲華為主打的麒麟芯片是在 ARM 授權的技術上開發。（圖／翻攝自《環球時報》）

華為主打的麒麟芯片是在 ARM 授權的技術上開發，已經有分析師直言 ARM 的決定將會「給華為造成難以逾越的障礙」。此外，禁令似乎也適用於總部位於大陸的「ARM中國」，這是ARM去年與中方成立的合資企業。ARM持有這家公司49%的股份，目的是能夠在此處開發、銷售產品並提供支持。

對此，華為發佈簡短聲明表示，「 我們重視與合作夥伴的密切關係，但也意識到他們因一些出於政治動機的決定而受到了壓力。我們相信，這一令人遺憾的局面能夠得到解決，而華為的首要任務仍是繼續向全球各地客戶提供世界級的技術和產品。」

▲芯片巨頭ARM宣佈停止與華為合作。（圖／翻攝自《環球時報》）