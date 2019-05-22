經銷商特惠　Apple Watch全系列現金價12%折扣、全台限量1,200只

▲STUDIO A全台限量1,200只Apple Watch現金價88折。（圖／STUDIO A提供）

記者邱倢芯／綜合報導

STUDIO A為歡慶成立至今滿12周年，今（22）日推出了生日慶活動，即日起購買Apple Watch全系列，即可享現金價12%優惠折扣，加購「S.A Care安心意外保」再贈主機5%購物金，全台門市限量1,200只，優惠組數售完即恢復原價。

此外，STUDIO A也提醒，本月初所推出的「Mac最強購機企劃」，活動僅到6/8；6/8前凡持實體信用卡購買MacBook Pro指定機種、MacBook及MacBook Air(MQD32TA/A)，即可獲得 Magic Mouse 2、PQI 32GB Type-C兩用隨身碟，並加碼贈送500元購物金。加購S.A Care安心意外保，還享5%主機折抵；使用「中國信託LINE Pay卡」於全台STUDIO A指定門市，即享LINE Points 3%回饋，還有16家銀行信用卡最高30期分期0利率及1,300元回饋等，總計回饋高達20%。

STUDIO A為了此次的生日慶活動，特別推出了8大優惠活動：

優惠一：Apple Watch全系列優惠

即日起全台門市購買Apple Watch全系列，可享12%優惠（即88折），活動優惠需以現金結帳，刷卡結帳可享9折優惠，Apple Watch全系列限量1,200支，售完即止。

優惠二：中國信託 LINE Pay卡，天天 3%回饋無上限

持「中國信託LINE Pay卡」於全台 STUDIO A門市(部分百貨店內門市除外)、STUDIO A官網，晶盛 Straight A 校園門市、Straight A 官網刷卡消費，即享 LINE Points 3%回饋(含一般消費1%基本回饋)。

優惠三：實體信用卡購買指定機種送好禮

即日起至6/8期間，持實體信用卡購買MacBook Pro指定機種(MPXQ2TA/A、MPXR2TA/A、MPXT2TA/A、MPXU2TA/A)、MacBook及MacBook Air(MQD32TA/A)，即可獲得Magic Mouse 2滑鼠(市價2,290元)、PQI 32GB Type-C 兩用隨身碟(市價1,190元），並加碼贈送500元購物金。每張信用卡可享一次優惠，購物金可使用於非Apple周邊配件，惟不得折換現金。

優惠四：教育優惠

全台153所大專院校學生、已獲大專院校錄取的學生，以及教職員，只要憑本人在學學生證及教師證，購買Mac電腦及iPad即可享有教育優惠折扣，Mac系列教育價可省1,600~6,400元、iPad系列教育價可省600~1,700元。

優惠五：加購 「SA Care安心意外保」主機回饋

S.A Care針對原廠保固外螢幕破裂、液體滲入等人為損壞問題提供一年保固維修，且全台STUDIO A門市皆可收送，讓消費者使用更安心；加購S.A Care安心意外保，Apple Watch享5%購物金回饋，Mac可享5%主機折抵或Office2019、Office365優惠價等好禮三選一。

優惠六：舊機換新機，多台折抵

家中若有未在使用的舊Apple Watch、iPhone、iPad、Mac電腦等，除享受原先的舊換新折抵優惠外， STUDIO A 會員加碼再送500元～1,500元購物金，還能多台折抵。

優惠七：信用卡分期，最高30期０利率，再享刷卡滿額禮卷

使用國泰世華、台新、花旗、玉山、星展等16家銀行信用卡，可享iPhone、iPad、Apple Watch最高12期0利率，Mac電腦最高30期分期，還可0利率、輕鬆付，還有銀行滿額禮最高1,300元回饋。（信用卡相關利率及費用依照各銀行官網公告，百貨門市刷卡優惠依照各百貨商場公告為準。）

優惠八：STUDIO A會員積點0.5%回饋，累點折現金

STUDIO A會員皆可累計會員積點，每消費100元累積1點、每2點折抵1元，並可至「STUDIO A 行動會員卡」查詢個人點數，可享會員分級折抵購機優惠或兌換中影影城上映中的「名偵探皮卡丘」、「詐騙女神」電影票等好禮。