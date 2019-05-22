8字總結蔡英文3年執政　朱立倫：治國無方只顧撿槍

▲朱立倫、蔡英文。（組合圖／記者季相儒、李毓康攝）



政治中心／綜合報導

針對總統蔡英文20日執政滿3周年，國民黨總統初選參選人朱立倫日前表示，2020年若讓民進黨繼續執政，「真不知還會如何惡搞台灣」。朱立倫22日再於臉書重申，對於蔡英文的執政表現，只能以「治國無方、只顧撿槍」概括評價。

朱立倫於臉書表示，520是蔡英文就職滿三年，對於她的執政表現，只能以「治國無方、只顧撿槍」概括評價，呼籲蔡英文不應只顧著拚選舉、拚鬥爭，以「意識形態治國」，並針對蔡政府的勞工政策、兩岸外交、國防政策、經濟表現、能源政策、內政問題一一批評。

兩岸外交方面，朱立倫說，蔡英文上台之後，中華民國邦交國已經斷了五個，呈現一片「雪崩式」斷交，甚至被世界衛生大會WHA及世界民航組織拒於門外。他批評，蔡英文每次面臨斷交，總是怪給金援外交，以相同的藉口推託、推卸責任，「這是無能的表現」，另外，兩岸關係大倒退，官方溝通管道阻滯，雙方的衝突持續升高，使得近年兩岸關係不見起色。

國防政策方面，朱立倫認為，不管是對外軍購還是國造潛艦，「務實」是最重要的，不該「為買而買」，而蔡政府近年推動的「潛艦國造」計畫，也是同樣的道理。同時也應提升軍人的士氣，認為軍人應獲得實質的權益保障，他批評，「蔡政府強推軍人年改，是造成社會衝突與對立的粗蠻行為」。

經濟表現方面，朱立倫表示，蔡英文執政以來，經濟成長率2.4%，遠比前總統馬英九8年經歷金融海嘯的2.8%還要低，跟世界平均相比，台灣的經濟成長下降，出口也連6個月倒退，觀光收入更大減數千億。

能源政策方面，朱立倫說，民進黨說要「拚綠能」，但這三年綠能的比例減少，2025非核家園確定跳票，還在電業法當中被刪除，一旦2025年來臨，替代能源無法銜接，「民進黨勢必只能『火力發電全開』，讓台灣人民深受空汙之害」。

內政問題方面，朱立倫批評，「從年金改革、黨產會、促轉會、NCC、中選會到監察院，全都成為蔡政府打擊異己的工具」，最近連檢察官都因得罪執政黨，而被蔡英文提名的監察委員彈劾，引發全國檢察官的大反彈，連署要求捍衛司法尊嚴，顯然，「蔡英文對內政問題的處理，只剩下鬥爭思維，完全沒有公義考量」。