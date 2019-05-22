蔡賴相爭協調無解...羅文嘉喊話：民進黨一定不可以分裂

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

民進黨總統初選「蔡賴對決」協調陷泥淖，22日下午舉行中執會做最終討論，此次中執會針對總統初選部分開放直播，自大約下午三點開始協調已經一個半小時，蔡賴相爭持續無解，民進黨秘書長羅文嘉會議中喊話，「民進黨一定不可以分裂」。

中執會攻防戰目前有兩個提案版本，其一為英派中執委提案之內容，主要強調對比式民調納入台北市長柯文哲，以及手機、市話各佔百分之五十；黨主席卓榮泰提案之黨版本則因協調未有共識，要將原案提交中執會再討論。

民進黨總統初選「蔡賴對決」協調陷泥淖，22日下午黨將舉行中執會做最終討論，總統蔡英文代表林錫耀受訪時表示，這次提案包含初選民調時程定在6月10日至14日，民調方式採手機、市話各半，對比式民調對手則將納入高雄市長韓國瑜及台北市長柯文哲。

卓榮泰這次也提案，不同於英派中執委提案，卓榮泰的黨版本強調，既然雙方在過去兩次協調沒有達成共識，那就按照原案提交中執會，請中執會做最後決議，「我們按照原來辦法，對手主要政黨有候選人我們就用對比，沒有就用互比，前提對比優先」。

民進黨中執會針對總統初選部分開放直播，會議進行至今已達近一個半小時，賴清德代表林俊憲顯得孤軍奮戰，面對英派中執委喊出納入百分之五十手機民調等規則更動，林俊憲開嗆「此例一開、後患無窮」，不過，會議中多數中執委仍偏向更改規則才能更貼近真實選戰狀況，贏得最終大選。

羅文嘉發言時向雙方代表及中執委喊話，他認為不管是蔡英文方面、或是賴清德方代表主張都合理，他強調，賴清德原本不接受手機民調，經過他的努力終於願意接受手機，只是比例還要再討論，他也感嘆，賴清德方主張很合理，民進黨確實三十三年來從來沒有在公告遊戲規則後還要更改辦法，因此雙方應該坐下來好好談，「贏要公平，民進黨要贏一定不可以分裂」。