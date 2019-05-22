男債務纏身引汽車廢氣尋短　警30分鐘在拉拉山尋獲救回一命

▲黃姓男子因債務問題尋短，大溪警方根據發話地點在拉拉山附近尋獲。（記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子疑因債務問題難解鬧失蹤，21日下午傳簡訊給家人企圖尋短，家人急忙報警求助，大溪警方根據衛星定位，查出最後發話位於復興區拉拉山一帶，員警全力搜尋於30分鐘內在一處農場旁小路尋獲黃男奄奄一息躺在轎車內引廢氣企圖尋短，經送醫急救後挽回一命。

▲桃園市警局大溪分局21日晚間在拉拉山一處農場尋獲黃男。（記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局巴陵派出所所長游華進指出，21日晚間6時50分接獲分局勤務中心通報，一名黃姓男子獨自駕車企圖尋短，因發話地點位於復興區拉拉山一帶，立即率領同仁尤士豪前往山區搜尋，30分鐘後在復興區拉拉山一處農場旁小路上發現通報車輛停放，發現有塑膠管將廢氣引入車內，員警立即打開車門，發現黃姓男子倒臥駕駛座上已呈現昏迷狀態。

員警立即將黃男救出聯絡巴陵消防分隊轉送國軍桃園總醫院急救，黃男經急救後逐漸恢復生命跡象。

警方表示，黃男車內留有遺書疑似因債務問題難解才企圖尋短，最後傳LINE訊息告知家人，家人得知後立即報案，警方受理報案後積極搜救，在最短時內找到當事人挽回寶貴生命，警方也籲請民眾，遇有輕生念頭之人應先選擇相信他、親近他、表現關心，才能避免憾事發生。

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