蔡賴對決！中執委提3案：民調手機市話各半、對比納入韓國瑜、柯文哲





▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

民進黨總統初選「蔡賴對決」協調陷泥淖，22日下午黨將舉行中執會做最終討論。據了解，中執委將在會議中提出三案，包含初選民調時程定在6月10日至14日，民調方式採手機、市話各半，對比式民調對手則將納入高雄市長韓國瑜及台北市長柯文哲。

民進黨總統初選「英德大戰」協調陷入雙方陣營雞同鴨講的泥淖，22日下午黨將舉行中執會做最終討論。民進黨主席卓榮泰已表示，協調雙方沒有共識，中執會將提出5月1日中常會提出的報告案，初選時程於5月底完成。但是，中執委人數英系與中間立場人數具優勢，動用表決可能推翻。

據了解，中執委將在下午的中執會提出3案，包含考量2020選戰攸關民進黨政權延續，因此黨內初選的對比對象，中執委認為應模擬2020年大選最真實的狀況，才能產生勝選機率最高之候選人，綜觀目前情勢發展，並參酌媒體與各家機構之民調，2020年總統大選幾已確定將成三足鼎立局面，因此國民黨方面對手選定韓國瑜，以及參選動作頻頻的柯文哲。

針對備受外界關注的手機民調部分，考量僅採用市話調查勢必無法觸及500萬「唯手機族」，無法反映出真實民意，建議修正民進黨第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法，「總統初選應納入手機進行調查，手機和市話的比率各佔一半」。

初選民調日程上，考量政見會協調與籌辦仍須時間，辦理日期也須配合雙方候選人行程安排，中執委認為應保留適當時間，加上適逢六月初端午節連續假期，建議黨中央於連假後該週週間，也就是6月10日至14日辦理民調。