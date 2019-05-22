在家鎖房門...媳婦遭婆婆狠嗆「小孩不是你的」！　全網氣炸：不然誰生的？

▲媳婦在家鎖房門卻遭到婆婆狠罵「小孩不是你的」，網友氣炸「她有病嗎？」。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國）

突發中心／綜合報導

人家都說兒子娶了媳婦，就像多個女兒，但卻還是有老一輩的觀念認為，媳婦只是一個傳宗接代的工具。一名女子只是在家習慣鎖房門，卻遭到婆婆傳訊狠嗆「小孩不是你的」、「請你回去，小孩留下」等語，讓她既無奈又無助，只好向朋友求助。

女子朋友事後在臉書社團《爆怨公社》PO出對話截圖寫道「下班時接到朋友的賴，無言無奈無能為力的我，也只能幫她發發文，解解氣，紓壓一下」。截圖中原PO朋友的婆婆傳訊「我真的不知道你婚後是這麼會頂嘴，甚至不尊重我，我就應該不會讓你們結婚的」、「希望你懂得尊重，還有小孩不是你的，家裡每個人都可以看你小孩」等。

原來，原PO的朋友在家習慣鎖房門，但沒想到此舉卻惹怒婆婆，還傳訊狠罵，原PO朋友見狀耐心解釋「我又沒有不給看，鎖門本來就是我的習慣，我沒有不給任何人碰」，但婆婆卻不領情，繼續傳訊指責「好，繼續講話不客氣，我可以讓你離開這個家，當初你跟X在一起時我就跟你說過，我只有小孩，如果你進入我的家庭是來破壞的，我會讓你回去你家的」。

文章一出，不少網友見狀氣炸，紛紛留言「這是有病的婆婆...小孩不是媽媽的，難不成是婆婆生的喔...」、「這婆婆超有事，小孩就是妳生的，別給她碰！過分」、「又是一個自以為花錢娶台傭的老查某」。

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