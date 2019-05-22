超狂孕妻行車中「6秒生小孩」　丈夫「開車到一半變爸爸」

實習記者陳妙津／綜合報導

祕魯一對夫妻在當地經營嬰兒用品店，母親節前夕時，兩人疑似未意識到懷孕的妻子即將生產，駕車外出，沒想到途中妻子竟直接在副駕駛座分娩，產下哇哇啼哭的嬰兒，過程也全被一旁駕車的老公興奮地錄下，還一邊大哭，一邊開車，事後也將影片PO網分享，立刻有許多網友熱烈回應。

▲祕魯一對夫婦在沒準備的情況下，開車途中6秒生下寶寶，過程PO網後吸4.2萬網友點閱。（圖／IG／conoahfraldaecologica）



從影片中可見，懷孕的妻子難耐分娩疼痛，一面尖叫，一面將手伸向胯間接住寶寶，而一旁錄影的丈夫更是情緒激動，邊哭邊錄影，生小孩的過程異常順利，僅僅花費數秒，寶寶便哇哇大哭地從媽媽的子宮來到世上。影片最後只見媽媽將連臍帶都還沒剪斷的孩子擁入懷中，臉上帶著狂喜的笑容，似乎仍沉浸在初為人母的喜悅中。

在 Instagram 查看這則貼文 EcoNoah Fraldas Ecológicas（@econoahfraldaecologica）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 27 日 上午 10:52 張貼

▲兩人在祕魯經營嬰兒用品店。



事後兩人也將影片於13日PO網分享，兩夫婦表示，「因為不想有任何干預與侵入過程，原本便打算舒服在家生產，不過在這之前已經連續宮縮了7小時，羊水卻遲遲還沒有破，所以我從沒預料到會這麼快到來」。妻子也欣喜地說，「過程中充滿了愛，是我得到最好的母親節禮物。」

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在 Instagram 查看這則貼文 EcoNoah Fraldas Ecológicas（@econoahfraldaecologica）分享的貼文 於 PDT 2017 年 7月 月 15 日 下午 2:50 張貼

▲他們也熱愛在IG上分享育兒紀錄。



據了解，嬰兒被命名為諾亞，而該則影片吸引了4.2萬人次觀看，超多網友看後感動留言，「好羨慕，我也想生這麼快」、「多美的自然景象，偉大的媽媽」、「我一直反覆播放，過程好美」、「這是生命中最美的一刻」、「真的生超快」。

▼夫婦倆感情要好。

