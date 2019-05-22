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高中弟弄丟錢包呆坐電車　好心醫生「秒掏6萬助他返鄉奔喪」網暖哭

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國際中心／綜合報導

日本日前發生一件暖心的事件，一名高中生在準備搭機返鄉奔喪途中不慎弄丟錢包、沒錢買機票，沒想到就在他走投無路之際，一名陌生的老醫師竟慷慨的掏出日幣6萬元（約新台幣17144元），讓他得以回到家和重要的親人道別。他事後透過媒體尋人，不僅順利找到這名善心又不求回報的醫師、親自道謝，這起事件也在網路上引起廣大迴響。

根據日本放送協會（NHK），17歲的崎元颯馬來自沖繩與那國島，現於那霸市就讀沖繩工業高校2年級，4月24日欲搭機回與那國島參加伯父的喪禮，搭乘單軌電車前往那霸機場途中卻怎麼都找不到錢包，讓他心中焦急不已，因為錢包裡有他為了買機票而事先提領的6萬多元日幣。

電車抵達終點站那霸機場時，崎元還在為自己弄丟錢包而震驚不已，又因可能無法回家奔喪而手足無措。此時，車上一名素未謀面的長輩突然向崎元走來、向他搭話，了解他的狀況後，毫不猶豫的從身上拿出6萬元給他，並催促他趕緊下車。

崎元深怕搭不上飛機，只能倉促向對方道謝便趕往機場，所幸最後順利搭上飛機；他的錢包後來也在當時搭上電車的車站被發現，裡頭的現金一點也沒少，但當時沒有留下那名長輩的聯絡方式讓崎元相當懊惱。他想將錢還給對方並再次致謝，卻苦無辦法，回到學校後便與校長商量此事。當地報紙不久後刊登這起事件，呼籲當事人與他們聯絡。

▲▼沖繩那霸機場。（圖／翻攝自維基百科）

▲ 事發時2人都在前往那霸機場的車上。（圖／翻攝自維基百科）

來自埼玉縣的68歲醫師豬野屋博看到這則報導後親自捎來消息，答應到沖繩與崎元見面。在2人再會以前，崎元向媒體表示，希望早日將這筆錢還給豬野，也期許自己未來成為像對方一樣的大人，能夠細心的察覺周遭有困難的人，主動伸出援手。這段佳話當時在社群網站上引起話題，畢竟6萬元並不是小數目，大多數人都無法輕易將這麼大一筆錢借給陌生人，還很可能有去無回。

豬野接受NHK訪問時表示，他在4月23日結束沖繩行程，24日上午6時30分左右前往機場，準備到北海道工作。列車抵達終點站時，他看見一名意志消沉的年輕人還坐在椅子上、看來無意下車，便上前問道，「你怎麼了？」

了解對方遇到的狀況後，豬野問他需要多少錢，聽到金額高達6萬時也嚇了一跳，但就在2人對話時，電車已經準備從終點站發車折返。豬野趕緊拉著崎元一起下車，二話不說的自錢包裡掏出大把現金給他，甚至連對方的名字都沒問。

豬野完成在北海道的工作回到埼玉後曾向同事提起這件事，同事便笑稱，「你被騙了！」讓豬野也不禁心生懷疑，直到同事後來看見這起事件被寫成網路新聞，並告知豬野本人。

▲▼沖繩工業高校。（圖／翻攝自維基百科）

▲ 崎元就讀沖繩工業高校。（圖／翻攝自維基百科）

豬野提到，他當時認為崎元是值得相信的「真正的人」，完全沒想到對方會以這種方式尋人，讓他開心到忍不住落淚。他說明，願意借出6萬元給陌生人是為了報答沖繩一直以來對他的照顧，「相信這位青年的話真是太好了。」

2人21日在那霸再相會，崎元除了向豬野道謝、將6萬元還給他以外，還送上在課堂上親手做的紙鎮；豬野則送給崎元一個皮夾，還開玩笑的說道，「別再弄丟了！」接著一起拍下合照，紀念這場得來不易的重逢。

崎元和豬野再會的消息透過媒體曝光後，這起暖心的故事再度引起話題，在臉書和推特上至少吸引3千多名網友按讚，他們也紛紛留言表示，「我也有類似的經驗」、「感動哭」、「讓我重新體會到人與人之間的信任有多偉大」、「日本人還沒失去溫暖的心」、「他一定會成為一個很棒的大人」。

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