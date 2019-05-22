泡澡撞到脖子！金髮辣妹秒斷線「口鼻泡水面」　全裸溺死浴缸中

▲羅馬尼亞金髮辣妹伊萬娜（Flavia Ioana）溺死在水中。（圖／翻攝自Ioana Flavia臉書，下同）

國際中心／綜合報導

羅馬尼亞西部城市德瓦（Deva）一名24歲的金髮辣妹15日獨自在家泡澡時，疑似因為脖子不小心撞到浴缸的邊緣，結果她突然昏迷，就溺暈在自家的浴缸中。男友回家發現，趕緊請救護人員幫她作心肺復甦（CPR），但依然為時已晚，不治身亡。

綜合外電報導，24歲的伊萬娜（Flavia Ioana）和男友同居，她回到住處時先放了熱水準備要泡澡，當她入浴時，脖子不小心撞到浴缸的邊緣，導致她突然陷入昏迷，失去知覺，整個口鼻都泡在水面下。

男友回來後，發現伊萬娜在家卻沒有任何回應，查看才發現她昏倒在水中，嚇得趕緊呼叫救護人員來到現場救援。然而救護人員努力執行心肺復甦後，依然為時已晚，送醫急救仍不治身亡。

警方調查，伊萬娜身上沒有任何暴力的跡象，不過卻傳出她疑似生前曾使用「不明非法藥物」，目前正準備解剖，調查遺體狀況與釐清更詳細的死亡原因。

伊萬娜的弟弟則在社群媒體上表示，醫師初步認為她洗澡時撞傷了脖子，導致脊髓神經受損而失去意識，身體就滑入了水中，「她在沒有意識到任何痛苦的情況下淹死了，希望她的靈魂能安息。」