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家長團體憂甄選不利弱勢生盼回歸考試　招聯會搬歷年資料反駁

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▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲招聯會根據歷年考試分發數據指出，對弱勢生最不利的是考試。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

大學招生委員會聯合會今（14日）公布，就102至106年考試分發登記學生，以經濟弱勢族群與一般生指考成績相比，其中英文與數甲弱勢生成績明顯較弱，平均成績相差15分以上。另外， 第一道篩選標準都是考試，弱勢生資源缺乏、考試成績低落，使得甄選入學管道對弱勢生而言，第一階段才是卡關的地方。

大學申請入學第一階段篩選日前放榜，部分家長團體不滿許多學系學測同分過多，導致通過一階篩選人數遠大於原擬審查面試人數，錄取機會大幅降低，二階面試以備審資料為主，主觀因素濃厚，將造成不少學生最後無校可讀，且逐年修改的甄選方式愈改愈不利於弱勢生，喊出回歸考試分發。

請繼續往下閱讀...

大學招聯會執行秘書戴念華進一步分析102至106年指考成績指出，從考試分發登記學生來看，經濟弱勢生與一般生的指考成績相比，顯示國文、歷史、地理、公民等文科指考成績，經濟族群間差距不大（單科平均成績差在4至6分之間）。英文與數甲則弱勢生成績明顯較弱（平均成績相差15分以上），數乙、物理、化學、生物考科，弱勢族群學生平均成績則落後10分以上。

▲▼大學招聯會執行秘書戴念華。（圖／大學招生委員會聯合會提供）

▲大學招聯會執行秘書戴念華舉例，東區考試分發占比17%，遠低於基北區34%。（圖／大學招生委員會聯合會提供）

戴念華表示，另從2個部分比較，以基北區繁星推薦比例佔15%、東區21% ，個人申請基北區51%，東區62%，考試分發基北區34%，東區17% ，可以看出考試分發東區占比遠低於基北區，也就是花蓮、台東等經濟較弱勢的地區，繁星入學的比例最高，個人申請入學也比基北區多11個百分點，而考試分發入學最低，比基北區少17個百分點。

招聯會說明，大學採用甄選入學以來，外界不時有「甄選入學不利於弱勢、考試分發最公平」的聲音，但就歷年數據追蹤發現，弱勢學生最弱的是考試，如果依照考試分數高低填志願入學，弱勢學生其實更劣勢，如弱勢生較弱的考科，正好是印象中較多補習、課後需要投入額外經濟資源去補強的學科，這是導致家庭經濟弱勢學生在上述考試成績較為落後的原因，可見經濟條件較好的縣市學生的考試成績較優、在考試分發錄取占上風。

▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲招聯會表示，以考試分數入學的分發管道而言，弱勢生的優點無從被看到。（示意圖／記者林敬旻攝）

招聯會認為，無論甄選入學與考試分發管道，第一道篩選標準都是考試，由於經濟弱勢生家庭資源缺乏、考試成績低落，使得甄選入學管道對弱勢學生而言，第一階段才是卡關的地方，若能篩入第二階段，絕大多數校系看到弱勢學生強烈的學習動機，反映在審查成績中，使弱勢學生在第二階段審查録取率提高。但以考試分數入學的分發管道，讓弱勢生的優點無從被看到。從整體數據來看，各種入學管道中，弱勢生想靠著指考一分一分拚翻身的機會其實較低。

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關鍵字：考試入學,甄選入學,繁星推薦,大學招生委員會聯合會,戴念華,弱勢生,指考,考試分發

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