清大校長演講遭家長抗議：考招制度偏袒社經地位高的學生

▲賀陳弘。（圖／十二年國教家長聯盟提供）

政治中心／綜合報導

108學年度大學個人申請今年首次改成學測5選4，而大學招生委員會聯合會（以下統稱招聯會）也表示，希望能兼顧高中學習彈性和大學選才需求，未來也將蒐集各方意見與相關數據進行分析評估，卻也引來各界議論。而招聯會召集人清大校長賀陳弘出席演講會，遭到學生家長拉布條抗議，認為他們這幾年考招制度愈改愈糟，入學制度愈來愈不客觀、不公平，偏袒社經地位高的學生，而賀陳弘身為招聯會召集人，竟到高中演講出國留學的題目「真的是太諷刺了」。

招聯會日前發布自108學年度起，大學個人申請管道參採學測成績科目上限由5科調降為4科，直到111年大學考招新制實施前，會蒐集各方意見與完整相關數據做分析評估。

而賀陳弘13日出席「出國留學的美麗與哀愁」演講時卻遇到家長控訴，舉出「招聯會 教育劊子手」、「考招亂象 逼學生出走」、「解散招聯會」等布條，引起注意。他們認為這幾年考招制度愈改愈糟，入學制度愈來愈不客觀、不公平，偏袒社經地位高的學生，有經濟能力的學生因為沒有公平的入學制度，紛紛出國唸書，「賀陳弘身為招聯會召集人，竟然來高中演講出國留學的題目真的是太諷刺了」。



十二年國教家長聯盟13日發布新聞稿提到，他們並不反對五科採四科，「反對的是鑑別度不夠」，志願數只有六個學校的情況下，導致同分者大為增加。因為同分者眾，二階的面試及備審資料評選讓家長們苦不堪言，「有些校系一階篩選出好幾百人，怎麼面試？備審資料能認真看嗎？如何評選？這些最主觀的資料讓學生定生死，難道不是黑箱作業？」

十二年國教家長聯盟表示，近幾年大學入學制度已經在招聯會的刻意主導下，荒腔走板，也因少子化的壓力，大部分大學早就喪失教育的本質及理念，只為了招到學生求生存，什麼手段都使出來。為了和熱門學校及科系搶學生，讓申請入學成為賭博，連考滿級分都可能落榜。

「制度不公平、不透明，充滿黑箱，招聯會已經成為坑殺學生的劊子手」，十二年國教家長聯盟認為，這就是導致優秀的學子紛紛出國念書的主因，家長們會前往抗議也是因為，多年來主導招聯會考招制度的賀陳弘竟然還好意思來演講出國留學。

十二年國教家長聯盟呼籲，如果招聯會不能服務學生，被這些只想搶學生的大學綁架，「招聯會應該解散算了」。不同招生理念的學校一起聯招，就如同雞兔同籠，導致劣幣驅逐良幣，是整體高教的沈淪。不如各校獨招，學生自己選擇喜歡的學校申請，喜歡考試入學的就考試，喜歡申請的大學就採申請，各得其所，招聯會應該壽終正寢了。

▲家長在賀陳弘演講中舉白布條抗議。（圖／十二年國教家長聯盟提供）