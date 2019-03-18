繁星推薦134系無人錄取！4校缺額破百　文化大學229個最多

▲繁星推薦放榜，文化大學缺額最多有229個。（圖／翻攝文化大學網站）

記者許展溢／台北報導

大學甄選入學委員會今（18日） 公布繁星推薦入學錄取結果，今年共66所大學1784個學系參加招生，提供16371個招生名額，及1839個原住民外加名額。這次第一類至第七類學群計錄取379所高中所推薦的14373名一般生，缺額共1834個，有12系無缺額，134系無人錄取，4校缺額數破百。

甄選委員會表示，以第一類至第七類學群來看，今年共提供16194個名額，但實際只錄取14373人（含增額錄取13人），錄取率61.38%，較去年減少0.49%，招生缺額則有1834個。

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依甄選委員會提供資料顯示，第一類至第七類學群共134系無人錄取，大多是私立大學，總缺額1834個，其中包含多所頂尖大學，如台大、成大、清大、交大等。

甄選委員會指出，有4所大學缺額數破百，以文化大學229個最多，其次大葉大學115個、真理大學114個、淡江大學缺額100個，而有12系則無缺額。

另外，第八類學群共11個醫學系，提供177個名額，570人報名，甄選委員會表示，第一階段篩選有315人通過，但必須再參加第二階段面試。

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