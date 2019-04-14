獨／奇蹟式翻轉高雄　史丹佛大學：韓國瑜是未來政治新星

▲韓國瑜訪美。（圖／記者徐政璿、吳奕靖攝）

記者徐政璿、吳奕靖／加州報導

高雄市長韓國瑜4月10日起訪美9天，除了特別安排行程參觀矽谷科技產業，也到哈佛大學和史丹佛大學演講。南加玉山科技協會理事長楊賢怡爆料，史丹佛大學給主流學者的介紹函中以「Rising politial star」形容韓國瑜，提到韓國瑜翻轉了民進黨執政20年的高雄市，創造台灣政治上的奇蹟。

楊賢怡表示，史丹佛大學給主流學者的介紹函中以「Rising politial star」形容韓國瑜，內容提到韓國瑜翻轉了民進黨執政20年的高雄市，創造台灣政治上的奇蹟。此外，也提到一般人認為韓國瑜能消除藍綠的對立，讓過去台灣空轉的經濟復甦，從而讓台灣再度成為東亞的穩定力量。

另一方面，據了解，韓國瑜這次訪問南加州企業參訪，居中牽線的是馬英九基金會成立時資助500萬的僑民劉偉民，他同時也是抗日名將、帶領仁安羌大捷勝仗的劉放吾將軍之子。韓國瑜到北加州參訪矽谷，也將拜訪Tesla、Google、Facebook等知名「無煙囪」企業。

根據高雄市府公開行程，韓國瑜將在當地時間13日上午8點30分參訪高科技公司，下午1點參加圓桌招商座談會，晚間6點則是南加僑界晚宴。

14日上午9點，韓國瑜將在喜來登飯店舉行2小時的演講茶會，之後後飛往聖荷西，15日上午10點到11點30分在史丹佛大學校與學生座談，下午2點則參觀校園並舉辦演講。

16日上午8點，韓國瑜安排了高科技產業參訪行程，李佳芬另受邀探望銀髮僑胞；當天中午，韓國瑜將出席全球玉山科技協會矽谷論壇午宴，下午1點30分舉行圓桌經濟座談及媒體座談，結束後直接前往舊金山機場搭機返台，並於台灣時間18日上午6點抵台。