自比孫中山革命...韓國瑜被僑胞包圍：就像「三山」造勢

▲韓國瑜參加南加州僑界晚宴。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿、吳奕靖／洛杉磯報導

高雄市長韓國瑜4月10日起訪美9天，並於當地時間13日晚間參加在下榻飯店舉辦的南加僑界晚宴，現場共有88桌，約有1000名僑胞參與，外交部洛杉磯台北經濟文化辦事處大使朱文祥以及華裔聯邦眾議員趙美心也出席，僑胞在現場狂喊「韓國瑜，選總統」、「韓國瑜，救台灣」。

韓國瑜上台時表示，不到海外，不出國不知道世界之大，不接觸僑胞朋友，不知道華僑熱情，「我在波士頓，那邊華僑好熱心，從緬因州、德州、華盛頓、紐約和芝加哥，有人開車開10幾個小時，就是希望大家能夠共聚一堂，高雄參訪團非常感謝全美僑， 今天到洛杉磯看到這個場面更是震撼人心」。

韓國瑜說，他在波士頓講過一句話，就是人生下來被一個「情」自所困，就像蜘蛛被蜘蛛網困住一樣，從小爸媽的親情，長大後異性之間的愛情，然後這個在社會上所有接處到好朋友的友情，這3個情把我們困住 ，這次出國跟僑胞接觸後，真的感覺到人在異國，事實上心繫中華民國台灣，這個情感非常濃。

韓國瑜舉例，國父孫中山100多年前在Boston，演講完畢後居然募到1000大洋，推動革命，可是各位推想100多年前中國的勞動力到了Boston，存一點錢寄回家鄉，突然來了一位不是很熟的年輕人，大家慷慨解囊，「1000大洋，在100多年前，想想那些華僑是什麼心情，他們對國家的愛讓人動容」。

韓國瑜說，這趟出來看到僑界朋友非常激動，「各位對台灣的關切，也是深深感動到我們，前不久到中國大陸接觸台商朋友，他們心中的壓力跟鬱悶，也是深深打動我」，所以想法都是一樣，不管在天涯海角，都希望台灣能夠富強，能夠快樂平安。

最後，韓國瑜表示，明年1月11號，大家把身體健康維護下來，一定要回到台灣投票，來捍衛中華民國，「我這杯酒拜託大家身體健康」，明年1月11號台灣見；他也笑說，看到這麼多僑胞來機場迎接，好像是去年「三山」造勢情況又發生了，有過之而無不及。

▼韓國瑜參加南加州僑界晚宴。（圖／記者徐政璿攝）