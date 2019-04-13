▲ 新北彰化合作推銷農產品，2天團購芭樂20噸。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

日前彰化受氣候暖熱影響，造成芭樂盛產，新北市長侯友宜與彰化縣長王惠美，經由縣市合作，提倡吃當季、吃當地理念，透過消費地市場需求，在短短2天內，發揮消費地優勢，已消化彰化縣20公噸的芭樂。

市長侯友宜指示新北農業局，協同新北果菜運銷公司，並協同市農會及各區農會，於4月8日發布團購訊息，新北市民及各機關、團體反應熱烈，訂單不斷湧入，在短短2天就超越預定銷售10噸的量。

團購供貨來源為彰化縣的農會，原規劃供應6公斤及15公斤裝規格共計10噸，短短2天，15公斤裝已被新北市購買完畢，因新北團購反映熱烈，發生15公斤紙箱缺貨，來不及生產裝箱的情況，新北果菜公司緊急協調已訂購的消費者轉為購買6公斤或20公斤裝芭樂，團購總數量從原本的10噸加購到20噸。

新北果菜公司表示，本次團購的芭樂是屬於批發市場交易特等級別。彰化縣政府農業處行銷課課長蕭麗玲表示，這一波出產的芭樂，已被新北市買完了，下一波產期預計在2-3個月後，屆時歡迎民眾能踴躍購買，並感謝新北市政府的大力協助。

新北市農業局長李玟表示，新北與彰化已建立農業行銷合作平台，透過通訊軟體即時瞭解雙方農產品生產情形，除了辦理消費地團購，還請農民團體主辦大型農產品推廣展售活動，以促進雙方農產品交流，讓新北市民能享用到各地的品質優良、價格實惠的新鮮農產品，台灣各地的民眾也能品嘗新北在地的農特產品，同時拓展農民的銷售管道。