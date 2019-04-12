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17Life幫通路品牌數位轉型　年度獲利轉正再拚年成長100%

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康太數位祭「體驗優先」服務 打造進化新零售（圖／康太數位提供）

▲生活電商康太數位（17Life）透過數位轉型顧問服務，幫通路品牌做數位轉型後，年度獲利由虧轉盈。（圖／業者提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

生活電商康太數位17Life從團購票券拓展至電商宅配後，看準實體品牌發展新零售契機，透過數位轉型進化5大關鍵，先後與全家便利商店、新光三越、台新銀行推出App服務，在短短一年半的時間內，年度獲利由虧轉盈，2019年業績有望挑戰成長100%。

康太數位從2006年成立午餐王，再到2009年成立17Life團購宅配品牌，除了發展O2O、電子商務，先後也與新光、全家試驗Wifi、Beacon等實體場域數位服務。康太數位董事長李易騰表示：「世界上大多數的國家與台灣有著類似的市場規模，但台灣挾著數位普及程度居於世界領先的優勢，讓我們有很高的潛力成為實踐新零售的最佳示範場域。」

康太數位祭「體驗優先」服務 打造進化新零售（圖／康太數位提供）

▲康太數位董事長李易騰。

康太數位祭「體驗優先」服務 打造進化新零售（圖／康太數位提供）

▲康太數位營運長陳偉強。

康太數位營運長陳偉強分享，這是個消費者體驗優於一切的時代，從產品銷售的思維，已經轉變成消費者體驗與參與的過程。以透虛實相滲透的進化新零售思維，透過手機APP為載具，延伸消費體驗場域，提供消費者更便利的服務，為品牌創造溫度與價值。

康太數位透過深度參與新光三越、全家、台新數位轉型的經驗，發現落實數位轉型進化有5大關鍵，包括找到轉型利基點、突破DNA跨部門整合數位思維、階段性策略先有流量才能變現、流暢的串接繁雜的系統提供消費者一致性體驗、以數據驅動為服務注入溫度，提供消費者個性化服務。

例如新光三越的App串接了銷售時點系統、訂位排隊、票券服務、支付服務、客戶關係管理、客戶服務等，讓消費者購物時只要刷手機就能同時完成刷卡、會員累點、停車抵扣、滿額折扣等功能。與全家合作首創全台便利商店App咖啡寄杯系統，雙方進一步共同經營會員累點，目前下載量突破600萬。

康太數位董事長李易騰表示，與台新銀行的合作，宣示康太數位的數位發展觸角從零售延伸至金融業，藉由手機App為載具，以數位服務全面提升消費者的生活體驗，食衣住行育樂全面包圍。

陳偉強提到，當企業要做數位轉型時往往會有許多期待，以App來說需要先做好一致化串接，提供符合使用者期待的便利服務，進一步創造流量之後才有機會變現。

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關鍵字：電商,康太數位,17Life,團購,新零售

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