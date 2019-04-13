李毅來台見了誰？王浩宇PO3張照片曝真相　網怒：我們要見他多難！

▲李毅來台與誰會面，王浩宇PO出真相。（圖／翻攝王浩宇臉書）

突發中心／台北報導

中國和平統一促進會13日預計在台中舉辦遊行，原先預計邀請旅美大陸學者李毅出席，但他因曾發表「武統台灣」的言論，12日上午被移民署驅逐出境。然而，李毅來台與誰見面，引發外界議論，桃園市議員王浩宇13日上午在臉書PO出李毅與馬英九等人的合照寫道，「台灣要跟中共統一嗎？中華民國要消失嗎？明年1月11日，我們可以一起做決定」。

王浩宇13日上午在臉書PO出3張照片，指出李毅來台是與中華統一促進黨總裁張安樂、前國民黨主席洪秀柱、前總統馬英九會面，而其中與馬英九的合照，雙方更是熱情的手握著手。

對此，王浩宇表示，「一般台灣人要見馬英九非常不容易，只能等他發福袋到場握手，但武統學者隨隨便便就可以跟馬英九見面，還可以順便合照，而馬英九在最近，更提出不排斥統一的主張，答案已經再清楚不過了」。文末，王浩宇還強調，「台灣要跟中共統一嗎？中華民國要消失嗎？明年1月11日，我們可以一起做決定」。

許多網友見狀紛紛留言回應「太誇張了啦！我在台灣要見馬前總統有多難啊」、「“緬懷”中華民國，這意味著中華民國已亡國，也是啦！」、「遲早有一天國民兩黨都成了我們緬懷的對象」。

【更多新聞】

韓國瑜訪美經費花「329萬」挨批 王淺秋怒回：別抹煞學術交流成績！

郭國文聲明「絕無苛刻」 「仙氣學妹」反擊嗆：薪資獎金豈能魚目混珠？