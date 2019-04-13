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美將加速部署5G...砸6千億建鄉村網路！川普：競賽一定要贏

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▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲美國總統川普。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普和美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）主席裴伊（Ajit Pai）12日於白宮共同宣布，將在12月10日拍賣5G系統頻譜，還要花204億美元（約台幣6353億）成立「鄉村數位機會基金」。川普表示，5G競賽美國勢必要贏。

綜合外媒報導，FCC計劃在12月10日舉行第三次5G頻譜拍賣，對改變美國經濟有重要作用，同時也是史上規模最大的無線電頻譜拍賣。裴伊也宣布，將斥資204億美元成立「鄉村數位機會基金」，旨在協助鄉村地區建設寬頻網路，有報導指，這個計畫原本一度考慮那些使用華為設備的地區電信業者。

川普在記者會上提到，5G現在是個非常重要的話題，「我不希望未來有任何國家在這個強勁的產業上贏過美國，我們已經在很多不同的產業上領先了，5G競賽就是美國必須獲勝的競賽」。

川普也提到，美國不應該把5G網路國有化，「在美國，」我們的方式是私營部門驅動並領導，政府也不用花很多錢。裴伊表示，川普反對5G網路國有化的說法對那些已經投資數百萬美元的私營公司是個很重要的訊息，工業貿易團體CTIA就稱讚，川普將終結了「頻譜資源國有化」或是由政府授權5G的市場觀念。

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關鍵字：5G網路,川普

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