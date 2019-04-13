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川普推特語錄／就連民主黨自己都承認　我們南方邊境面臨危機

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

川普總統今天一早在推特上說，現在就連民主黨人也開始承認南部邊境正處於緊急狀態和危機之中，呼籲民主黨人不要再浪費時間，盡快回歸正常立法程序。他也趁機抨擊法院過去否決政府政策的判決，要法官別老是跑出來攪局。

►►川普推特語錄／民主黨想編列2兆美元預算　我們根本負擔不起！
►►川普推特語錄／憎恨我的18人確定了！將全力反擊叛國騙局
►►川普推特語錄／將對歐盟加關稅　我們被佔便宜的日子就快結束！

▼就連民主黨現在也承認，我們南部邊境處於危機和國家緊急狀態之中。希望，不要再有更多法院的爛（不像話）裁定。

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▼「民主黨不喜歡穆勒調查的結果，所以他們現在嘗試其他一切辦法。」@RepDougCollins 他們（民主黨）應該停止浪費時間和金錢，回歸真正的立法，特別是在邊境一事！

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▼歐巴馬總統的白宮首席律師Gregory B. Craig，昨天被依非常嚴重的指控起訴了。這真的是個大新聞，但假新聞媒體紐約時報竟然沒刊在頭版，而是放到第16版。華盛頓郵報也沒比較好，放在頭版上小小一格。腐敗新聞界！

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▼「我再也不用去了解什麼，我們玩完了，完全沒戲了，他（穆勒）努力過。然而就是沒有通俄。」@LindseyGrahamSC @foxandfriends 無論我們怎麼做，給激進左派什麼，永遠都不夠！

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關鍵字：川普,推特,北美要聞

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