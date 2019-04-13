報復民主黨不修法　川普「強烈考慮」把非法移民全送到庇護城市

▲川普表示，考慮把非法移民送到庇護城市。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普在12日表示，他正在「確實在強烈考慮」要將非法移民全送去庇護城市（sanctuary city），目的是為了報復民主黨不願意修改移民相關法律，這個說法和之前白宮官員宣稱的有出入。外媒分析，川普政權換下了原先的國土安全部長之後，移民政策將更趨嚴格。



《華盛頓郵報》在11日刊文爆料指出，國土安全部和白宮分別在去年11月以及今年初提案，要把非法移民送到「民主黨執政」的庇護城市，但是事後白宮官員，這個計畫僅是提案而已，很快就被否決，相關的討論也全部都停止。

沒想到，12日下午，川普就在推特上表示，「由於民主黨人不願意修改極度危險的移民法律，我們的確，如同報導所說的，強烈考慮要把非法移民全部挪到庇護城市裡。激進左派的人似乎很愛開放邊界、放寬軍備的政策，他們應該會感到非常開心」。

川普這番言論等於直接推翻底下官員的澄清，外媒分析，日前川普換掉前國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）之後，就打算要實施更嚴格、更激進的移民政策，現在這個做法可能就是第一步。

所謂「庇護城市」是拒絕配合聯邦政府及移民局（ICE），拘捕非法移民的城市，全美目前有超過140個庇護管轄區（sanctuary jurisdictions），且數量在川普執政之後激增，較知名的大城市包括紐約、洛杉磯、舊金山、芝加哥、西雅圖等等。