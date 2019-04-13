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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

首度透露「願意試試看」三會川普　金正恩：保持耐性等到年底

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▲▼北韓最高人民會議，金正恩再度被推舉為國務委員會委員長 。（圖／路透社）

▲ 金正恩在11日的會議中再度被推舉為國務委員會委員長 。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

美國總統川普（Donald Trump）11日才透露，他與北韓領導人金正恩的第三次峰會有可能舉行；金正恩12日便表示，「只要美國採取正確的態度、找到能和我們共享成果的方法，在這樣的條件之下邀請舉行第三次首腦會談的話，我們也有意願再試試看。我們會保持耐性到今年年底，等著美國下定決心。」

在越南河內舉行的「川金二會」以未達任何協議的結局收場，雙方至今無法對無核化及解除經濟制裁達成共識，而這是金正恩在峰會破局後，首度透露有意願三會川普。川普11日在白宮與南韓總統文在寅進行閉門會談以前表示，「我變得很了解金正恩委員長，也很尊敬他，希望未來可以持續對話」，顯示兩國或將逐漸展開接觸。

北韓第14屆最高人民會議第一場會議來到第二天，金正恩12日發表施政演說。綜觀其發言中提及美國的發言，南韓《韓民族日報》分析，平壤當局對美國的態度為「不會率先轉身或脫離軌道，但也不會先讓步」。

金正恩在演說中直言，「一點都不樂見與河內首腦會談相同的首腦會談重演，也沒有這個意願。美國迴避了『撤回敵對政策』這個與我國建立全新關係的根本方法，誤以為施加最大的壓迫，就可以使我們投降。這是與火上加油無異的愚蠢且危險的行為。」他認為，美方在河內峰會中使用的協商方法實際上便是意圖「先解除武裝，後推翻制度的妄想」，根本不可能實現。

金正恩指出，「反正我們與美國間的對峙會維持許久，敵對勢力的制裁也勢必將持續下去；沒有必要因為解除經濟制裁的問題太過著急、執著於與美國的首腦會談。」此言一出，引起外界猜測，平壤當局對美國協商的策略將有重大改變。

儘管多次批評美方協商方法，金正恩仍高度評價他與川普間的關係，「如同川普總統所言，我和川普總統間的個人關係就如同兩國間的關係一樣，並非互相敵視。我們依舊維持相當優秀的關係，只要想到就可以互相問候、互相通信。」

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關鍵字：金正恩,川普,川金會,北美要聞,日韓要聞

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