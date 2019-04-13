日男違規通行「拿大使館開脫」　上海交警：已非百年前「必須向中國法律道歉」

▲上海交警與日本男子發生糾紛。（圖／翻攝自YouTube影片）

大陸中心／綜合報導

網路上近日流傳一段上海交通警察怒斥日本男子的視頻，引發熱議。視頻顯示，日本男子疑似違規穿越馬路，遭到交警制止，雙方因語言不通在街邊發生糾紛。交警在爭執過程屢次要求日男道歉，但道歉的對象不只是個人，而是向中國法律。

根據視頻字幕，這起糾紛發生在上海黃浦區的和平飯店附近，涉事日男於4月7日違規通行，引發交通警察關切。在互動過程中，日男疑似以大使館為由，多次無視交警的要求，引發後者不悅。從影片中可以看到，不論日男如何反應，交警一直重複要求道歉。

▼網友力挺交警的行為。（圖／翻攝自環球時報）



根據陸媒報導，涉事交警還嗆日男「不要給我嬉皮笑臉的」，因為「這不是日本」，更「不是100年前」，況且「日本大使館壓不了我」，也不用說什麼日本大使館之類的，今天就是脫了制服「你也必須給我道歉！向中國法律道歉！」

報導說，這段視頻被大陸網友瘋傳，多數人都對交警的行為表示讚賞。網友看完表示，「就喜歡維護公平正義的」、「向中國法律道歉，這句話真爺們」、「大使館也不行，觸犯中國法律，誰來都不行」、「解氣，這裡不是100年錢了，必須挺」、「14億人民就是你堅強的後盾！！」