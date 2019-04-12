北約20船、2千官兵黑海軍演　俄岸防導彈進入備戰狀態

▲俄羅斯黑海艦隊。（圖／達志影像，下同）



軍武中心／綜合報導

北約於4月5至13日在黑海舉行「海上盾牌-2019」（Sea Shield-2019 ）軍演，來自加拿大、希臘、荷蘭、土耳其、保加利亞、羅馬尼亞等國家的軍艦以及2200名官兵參演。俄羅斯聯邦國家防禦指揮中心表示，俄國的黑海艦隊也正在黑海執勤，以避免發生「意外情況」。

羅馬尼亞軍方透露，本次軍演的情景是虛構而來，並不針對特定國家，將根據聯合國安理會（UNSC）決議的授權，規劃和實施危機應對行動（CRO）。俄方則宣稱，黑海艦隊在黑海執行一系列任務，並向指定海域派遣數艘偵察船以及戰艦攻擊編隊，「稜堡」和「舞會」岸防導彈系統和海軍航空兵戰機也投入執勤狀態。

▼俄羅斯與烏克蘭曾於2018年11月在克赤海峽發生衝突。



根據外媒報導，美國常駐北約代表Hutchison曾於華盛頓的北約外交部長會議前的通報中宣布，聯盟準備對黑海的俄國勢力採取一系列計劃。他還強調，俄羅斯在該地區的不穩定行為「是不可接受的」。另有美國官員透露，美方將在克赤海峽採取相關措施。

報導指出，羅馬尼亞海軍作為軍演的東道主，部署了「令人印象深刻的部隊」，包括2艘輕型護衛艦、2艘護衛艦、2艘掃雷艇、2艘導彈載體船、2艘海上戰鬥潛水艇、3艘海上拖船以及1艘EOD分隊（專門用於防禦水下威脅）。值得一提的是，2艘移動導彈發射分隊和其他支援船的單位（243雷達和監視旅、11個通信和資訊技術中心、海洋水文局、資訊技術和控制論防禦中心）提供地面支援，在指揮和協調下參與演習。