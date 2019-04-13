男生喇舌「最想被摸的地方」！調查曝光：女生摸這4個部位超火辣

▲情侶親吻時，有4個部位是男生渴望被撫摸！（圖／Pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

多數人喜歡深吻喇舌，因為舌頭觸碰的感覺可以調劑身心，還能與對方培養愛慾，伴隨著更進一步的身體接觸。日本女性雜誌《anan》就做了一項調查，詢問男性民眾在喇舌時，到底想要被女性觸碰哪些身體部位，統整出有「4大地方」是他們的渴望！

1. 頸

一名男性受訪時表示，當兩人在酒吧喝酒時，微醺的氣氛很好，彼此也開始互相靠近。女生一邊親吻他、一邊撫摸他的頸部，手從頸部到下巴周圍讓他產生自信心，同時讓他覺得他的接吻是「很有技巧的成年人」，不少男性的頸部也比較敏感，會讓他們更加興奮，也會期待接吻後的下一步。

2. 手

當雙方親吻時，若是女方主動緊握男性雙手，會傳達出一種「她需要被保護」的訊息，導致兩人的吻會更加激烈。

3. 背

而親吻時，如果女方把手放在男性的背部，或是「稍微撫摸」，還能傳達出「她需要這些愛意」，讓男生不願離開，也可以擁有更強的性慾。

4. 臀

女生要是用手撫摸男生的屁股，會有一種「邀請男生」的感覺，導致男方的心跳加速，慾望飆升，因為這表達的意思是「你想要做的事不只是親吻而已」。

以上是親吻時的舉動，專注於嘴唇之外，手的擺放位置也會影響關係和性慾。