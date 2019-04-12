「我痛恨這間廟！」男大生凌晨縱火燒妙音寺　廟方傻眼：不認識他

▲潭子妙音寺凌晨發生火警，涉嫌縱火的陳男偵訊時供稱「我痛恨這間廟！」（圖／記者李忠憲翻攝）

記者莊智勝／綜合報導

台中市潭子區妙音寺無極靈奉宮12日凌晨時分遭人縱火，霎時竄出陣陣濃煙；台中市消防局清晨5時獲報後立即到場灌救，雖然最後火勢成功撲滅，並未釀成人員傷亡，但倉庫內40多尊神像全都燒毀；警方事後調查，發現一名19歲、精神異常的陳姓男大生涉嫌縱火，偵訊時還供稱「我痛恨這間廟！」但廟方人員卻是摸不著頭腦，直指根本沒見過陳男，雙方不可能結有仇怨。

警方調查，妙音寺住持就是「小虎隊」成員陳志朋的父親陳明樹；監視器畫面拍下，12日凌晨4時許，當時街上空無一人，縱火的陳男獨自在巷弄間閒逛，突然一個閃身走進廟內，沒多久後妙音寺就開始竄出陣陣濃煙。

台中市消防局指出，12日清晨5時許接獲通報，指出妙音寺傳出火警，立即派遣人車前往，到場後確認起火位置為後方鐵皮倉庫，立即布署水線灌救，於15分鐘內控制火勢，並在上午6時27分撲滅；事後清查，燃燒面積約200平方公尺，整起意外雖未釀成人員傷亡，但倉庫內雜物及40多尊神像全被大火燒毀，廟方損失慘重。

▲妙音寺後方倉庫竄出濃煙，40多尊神像全被燒毀。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方經調查後鎖定陳男涉有重嫌，立即傳喚其到案；但陳男精神狀況似乎不佳，供詞反覆不斷，一下稱火是自己放的、一下又表示自己毫不知情，且不時喃喃自語。警方表示，偵訊過程中陳男還一度語出驚人表示「我痛恨這間廟」，並稱自己是將打火機放在廟內的「點香器」上，開火引燃縱火；但詭異的是，廟方卻表示根本就沒見過陳男，雙方自然也不可能結下仇怨，何來痛恨之說？

事發後家屬也焦急解釋，表示陳男原本就讀中部某大學一年級，但目前已經休學，前一陣子到某餐飲店打工後，情緒便開始出現異常、不穩，怎麼也料不到竟會在夜半時分溜出家門縱火。警方指出，由於陳男並無就診紀錄，後續將依公共危險罪嫌移送，並持續釐清起火原因。

▲警方現已將陳男依公共危險罪嫌移送法辦。（圖／記者李忠憲翻攝）