祥儀舉辦「智造機器人生態圈創生平台招商」　參與熱絡

▲祥儀董事長蔡逢春，全力推動機器人相關產業發展。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區祥儀企業專門從事機器人相關產品生產，12日舉辦「智造機器人生態圈創生平台招商說明會」。董事長蔡逢春說，祥儀近年來全力推動機器人教育，舉辦機器人大賽，期桃園不僅是工業城，也是未來的科技城、智慧城，「智造機器人生態圈創生平台」招商甫推出，已吸引60家廠商進駐。

桃園市長鄭文燦於出席祥儀「智造機器人生態圈創生平台招商說明會」表示，祥儀企業是機器人產業的標竿，為了推動機器人教育，祥儀企業在桃園打造「祥儀機器人夢工廠」，作為機器人的育成基地。

▲祥儀機器人表演。▼祥儀推動機器人教育。（圖／桃園市政府提供）



今年祥儀企業獲得經濟部中小企業處「中小企業城鄉創生轉型輔導計畫」補助，由財團法人中衛發展中心協助建立平台營運模式，打造出「智造機器人生態圈創生平台」，整合產業資源，讓有志於機器人產業的團隊，開發或販售智造機器人的相關工具，並提供對機器人領域有興趣者，能夠在其中學習智慧機械的相關知識，共同促進台灣智慧機器人產業的成長。

祥儀企業指出，機器人產業有相當多的發展，各類型的機器人愈來愈多元，用途也更加廣泛，將讓工業的桃園走向智慧的桃園。此外，智造機器人生態圈創生平台將有程式語言的訓練，因此未來的孩子所學習的「雙語教育」，將是英語與程式語言，讓桃園機器人教育從小扎根。而祥儀企業去年所執行的「AI TAOYUAN 機器人競賽X 觀光工廠 X 新創嘉年華」活動，其中在全能機器人國際邀請賽部分，有近2,000組報名參加，活動也相當成功，不僅顯示出機器人已成為全球的趨勢，也是桃園所持續推動的產業核心之一。