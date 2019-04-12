追查伯享生技逾期奶精粉再製產品　衛生局下架回收

▲台南市衛生局至伯享生技股份有限公司下游販售業者，稽查逾期之奶精粉再製產品，共計下架28.76公斤，退回該公司。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局於4月10日接獲高雄市衛生局通報，協助下架高雄市伯享生技股份有限公司逾期之奶精粉再製產品，衛生局於4月10日、11日針對該公司下游業者（販售、餐飲等業者）稽查，據該公司供貨產品清單比對查核，共計下架28.76公斤，退回該公司。

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衛生局呼籲食品業者，使用之原材料，應符合食品安全衛生管理法相關法令之規定，選購食品應選擇商譽及衛生良好之廠商購買，並有可追溯來源之相關資料或紀錄。依據食品安全衛生管理法第15條第1項第8款規定，食品或食品添加物逾有效日期者不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、做為贈品或公開陳列，違規產品依同法第52條規定應予沒入銷毀；並依同法第44條第1項規定，處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

另食品業者應落實自主管理，遵守同法第7條第5項規定，發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。若有任何食品衛生安全問題，歡迎撥打消費者服務專線電話：0800-285000，將有專人為您服務。